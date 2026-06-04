Для выпускников региона прошел ЕГЭ по русскому языку

Сегодня более 12700 школьников региона сдавали один из обязательных экзаменов – единый государственный экзамен по русскому языку. На территории региона задействовано более 5000 педагогов-организаторов в 115 пунктах проведения экзаменов.



ЕГЭ по русскому языку проверяет уровень владения родным языком: знания грамматики, орфографии, пунктуации и умения анализировать текст.



Продолжительность экзамена – 3 часа 30 минут. Экзаменационная работа состоит из двух частей. Первая часть – 26 заданий с кратким ответом. Вторая часть – одно задание с развёрнутым ответом. Это сочинение-рассуждение, проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.



Свои результаты участники смогут узнать не позднее 18 июня.