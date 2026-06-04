ПМЭФ-2026: два проекта региона получили признание на конкурсе «Женщины за здоровое общество»

На полях ПМЭФ подвели итоги конкурса «Женщины за здоровое общество». Награду победительницам вручала Председатель СФ Валентина Матвиенко.

Сразу два проекта из Самарской области вышли в финал, а один — стал абсолютным победителем.

В номинации «Здоровьесберегающие технологии» победила Варвара Мишустина, учредитель НПП «Самоздрав», соавтор и совладелица медтех-стартапа ООО «Айроник»). Её проект признан лучшим в стране.

В финал конкурса также вышла Наталия Медведева, директор сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее».

Конкурс стартовал в 2021 году по инициативе Совета Евразийского женского форума. В этом году участниками стали 450 проектов.

«Очень волнительно. Такая поддержка проектов, связанных со здоровьем, на уровне государства очень ценна. Уверена, что впереди абсолютно другой уровень развития, господдержки и новых партнерств», — поделилась Варвара Мишустина.

Победа открывает доступ к господдержке, поиску партнеров и тиражированию лучших практик на уровне всей страны, сообщает пресс-служба минэкономразвития СО.

фото - пресс-служба Совета Федерации