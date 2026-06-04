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Одаренным детям и молодежи Самары вручили 50 стипендий в сфере культуры и спорта

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3 июня в Самаре вручили стипендии одаренным детям и талантливой молодежи. 

3 июня в Самаре вручили стипендии одаренным детям и талантливой молодежи. 50 стипендиатов были определены по итогам заседания конкурсной комиссии под председательством главы города Самары Ивана Носкова. 25 стипендий были присуждены за достижения в сфере культуры и искусств и 25 — за достижения в сфере физической культуры и спорта.

В числе стипендиатов за достижения в сфере культуры — исполнители на фортепиано, баяне, аккордеоне, домре, балалайке, гитаре, кларнете и саксофоне, представители академического и эстрадного вокала, народного пения, а также самарцы, которые занимаются колокольным звоном, изобразительным и цирковым искусством, декоративно-прикладным и театральным творчеством.

Стипендии за достижения в сфере физической культуры и спорта вручены представителям олимпийских видов спорта, таких как баскетбол, бокс, велосипедный спорт, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, спортивная гимнастика, современное пятиборье, теннис, фехтование, художественная гимнастика, а также неолимпийских видов спорта и спорта инвалидов.

Стипендия городского округа Самара устанавливается сроком на один календарный год, ее размер составляет 7500 рублей в месяц. Всего начиная с 2012 года стипендиальную поддержку получили более 750 человек.

Полный список обладателей стипендий в сфере культуры в 2026 году здесь.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

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