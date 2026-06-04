Молодежный коллектив из Самарской области станет участником «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026» и отправится в творческую поездку по Волге  

Лауреаты Фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье» получили награду – творческую поездку и право на участие в международном культурнообразовательном проекте «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026», который стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Напомним, что среди лауреатов фестиваля – театральный коллектив DragLAB из Самарской области, который по итогам конкурса занял третье место за спектакль «Барабаны в ночи».

Проект реализует АНО «Центр образовательных и культурных программ «АТМОСФЕРА ВПЕЧАТЛЕНИЙ» при поддержке Российского института театрального искусства – ГИТИС. Основные мероприятия пройдут с 1 по 7 сентября 2026 года на тематическом теплоходе с заходами в города Приволжского федерального округа – Саратов, Самару, Казань и Нижний Новгород, а также в Кострому (Центральный федеральный округ). Тема фестиваля – «Дни русской литературы на Волге».

В поездке примут участие лауреаты «Театрального Приволжья» (лучшие коллективы округа среди детских и молодежных театров из Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Пермского края, Пензенской, Самарской и Саратовской областей), студенты и преподаватели ГИТИСа, театральных вузов Приволжья и Центрального федерального округа, а также приглашённые коллеги из дружественных стран БРИКС. Творческая программа будет строиться на произведениях русских писателей и художников, что сделает фестивальлабораторию площадкой культурного диалога и популяризации русской культуры и языка в России, Китае и Бразилии.

Формат проекта – творческое экспериментальное путешествие: участники будут связывать визуальное искусство и литературу, интерпретировать картины через тексты, создавать сценические эскизы и репетировать в необычных условиях во время хода теплохода. Результаты работы будут демонстрироваться в портах захода, превращая каждую стоянку в минипремьеру.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский: «Получение гранта – это прежде всего шанс собрать в одном месте тех, кто без этой поддержки вряд ли встретился бы. Студенты и выпускники ГИТИСа, будущие режиссёры из Китая и Бразилии, любительские коллективы – лауреаты Фестиваля «Театральное Приволжье», студенты театральных учебных заведений Приволжского и Центрального федерального округов. Они будут работать с русской классикой – и с литературой, и с живописью».

Юбилейный список юбиляров 2026 года – от Булгакова и Лескова до Кандинского и Малевича – даёт участникам богатую палитру для сценического поиска и визуальных решений. Этот проект – не только награда, но и стартовая площадка для новых творческих связей и международного обмена.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО