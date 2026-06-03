Первых пациентов принимает новая детская поликлиника в Самаре

2 июня в Самаре, на территории Октябрьского района, открылась новая детская поликлиника. Объект, входящий в структуру Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой, построен благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

«Долгожданный и очень нужный объект. Рад, что жители довольны. В учреждении трудятся замечательные и квалифицированные специалисты. Мы и дальше будем модернизировать сферу здравоохранения. Ведем эту работу совместно с профессиональным сообществом, в том числе с коллегами из СамГМУ. Вуз оказывает нам помощь как в части консультаций, советов, аналитики, так и в подготовке кадров. Благодарен ректору Александру Владимировичу Колсанову за сотрудничество!» – отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Общая площадь нового здания составляет около 6 тысяч квадратных метров. Как подчеркнула главный врач Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой Ольга Галахова, это в 2,5 раза больше площади старых помещений. За смену поликлиника может принять 500 пациентов, в штате около 100 человек медперсонала, среди которых 64 врача.

Как подчеркнула главный врач Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой Ольга Галахова, в здании размещена вся участковая служба — 28 педиатрических участков, дошкольно-школьное отделение, кабинеты узкопрофильных врачей, отделения физиотерапии, эндоскопии и рентгенологии, кабинет ультразвуковой диагностики, процедурный кабинет, а также отделение неотложной помощи.

«У нас большое учреждение: крупный стационар на 500 коек и три поликлинических отделения Октябрьского района, которые раньше располагались на первых этажах жилых домов. Приспособить их под современные требования было практически невозможно. Наше новое здание не просто современное и полностью соответствует всем санитарным нормам — оно по‑настоящему детское: светлое, с продуманной планировкой, построенное с заботой о маленьких пациентах и их родителях», – поделилась главный врач Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой Ольга Галахова.

Напомним, нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» является правопреемником нацпроекта «Здравоохранение» и инициирован Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Новый нацпроект призван укрепить здоровье и повысить благополучие людей, сформировать здоровый образ жизни и создать благоприятные условия как для пациентов, так и для медицинских работников в госучреждениях здравоохранения.