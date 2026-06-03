Кинотеатр "Филин": афиша на эту неделю

Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю:
4 июня (четверг):
18.00 – 18.30 Документальный фильм «Притяжение земли» (2023г.) ГТРК
18.30 – 20.00 «Мой сосед Тоторо» (1988г., 6+)
20.10 – 22.00 «Рыцарь дня» (2010г., 18+)
5 июня (пятница):
17.00 – 20.00 «Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975г., 6+)
20.10 – 22.00 «Илллюзия обмана» (2013г., 18+)
6 июня (суббота):
17.30 – 18.00 «Сказка о рыбаке и рыбке» (1950г., 0+)
18.10 – 19.45 «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976г., 6+)
20.00 – 21.50 «Барышня-крестьянка» (1995г.,12+)
7 июня (воскресенье):
16.40 – 18.00 «Белоснежка и семь гномов» (1937г., 0+)
18.10 – 19.40 «Кортик» (1954г., 0+)
19.50 – 21.40 «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» (2002г., 12+)
Фото: Самарская набережная