Кинотеатр "Филин": афиша на эту неделю

Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю:



4 июня (четверг):

18.00 – 18.30 Документальный фильм «Притяжение земли» (2023г.) ГТРК

18.30 – 20.00 «Мой сосед Тоторо» (1988г., 6+)

20.10 – 22.00 «Рыцарь дня» (2010г., 18+)



5 июня (пятница):

17.00 – 20.00 «Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975г., 6+)

20.10 – 22.00 «Илллюзия обмана» (2013г., 18+)



6 июня (суббота):

17.30 – 18.00 «Сказка о рыбаке и рыбке» (1950г., 0+)

18.10 – 19.45 «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976г., 6+)

20.00 – 21.50 «Барышня-крестьянка» (1995г.,12+)



7 июня (воскресенье):

16.40 – 18.00 «Белоснежка и семь гномов» (1937г., 0+)

18.10 – 19.40 «Кортик» (1954г., 0+)

19.50 – 21.40 «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» (2002г., 12+)

Фото: Самарская набережная