В регионе стартовал основной этап ОГЭ

Прохождение ГИА-9 — обязательное условие для получения аттестата, подтверждающее освоение основной общеобразовательной программы. Сегодня почти 36 тысяч девятиклассников сдавали экзамен по математике. Для этого открыты свыше 450 пунктов проведения экзамена.



Расписание основных дней:

2 июня — математика;

6 июня — иностранные языки, информатика;

9 июня — русский язык;

5, 16 и 19 июня — экзамены по всем предметам (кроме русского и математики).

Резервные дни: 29 июня, 2, 3 и 6 июля.



Результаты ОГЭ по математике участники смогут узнать не позднее 15 июня.