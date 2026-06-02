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Вячеслав Федорищев обсудил открытие центра духовной и психологической помощи для семей участников СВО в Винновке

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с сотрудниками Самарского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», с участниками СВО, с родными и близкими погибших на СВО.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с сотрудниками Самарского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», с участниками СВО, с родными и близкими погибших на СВО. Мероприятие было приурочено к трехлетней годовщине фонда «Защитники Отечества».

Глава региона поздравил сотрудников Самарского филиала Фонда со значимой датой и поблагодарил за большую проделанную работу, за бескорыстный труд, за организацию качественной помощи военнослужащим и их близким. А также вручил заслуженные награды.

Вячеслав Федорищев в формате чаепития пообщался с присутствующими, обсудили уже проделанную работу и планы на будущее.

«Президент Владимир Владимирович Путин поддержал идею создания Фонда, выступил ее идейным вдохновителем. Какая была отдача сразу же от ребят, от ветеранов, от членов семей. Очевидно, это было очень правильное и нужное решение. И вот по прошествии трех лет здесь, в Самарской области, мы понимаем, что на 100% вся деятельность всех координаторов, всех социальных служащих, всех, кто вернулся со специальной военной операции и работает в Фонде, на 100% правильная, праведная и очень важная именно сегодня», — сказал глава региона.

Разговор получился очень душевным, хоть и не простым, у многих за плечами пережитое горе – потеря родных на СВО. Но они нашли поддержку в Фонде, а многие сами стали социальными координаторами

Фонда или открыли свои проекты по поддержке семей участников СВО.

Одним из масштабных проектов, который сегодня обсудили на встрече – открытие в июле первого в ПФО центра духовного и психологического восстановления для семей участников СВО на базе СвятоБогородичного Казанского мужского монастыря в селе Винновка. В центре будут оказывать помощь не только взрослым, но и детям. Проект реализуется совместно Государственным фондом «Защитники Отечества», Самарской епархией и региональным Правительством.

Татьяна Пузырева – мать погибшего участника СВО Даниила Пузырева. Рассказала, как член рабочей группы по этому проекту, насколько будет важен такой центр в сегодняшние дни и добавила, что здесь очень необходима профессиональная команда, в том числе клинические и социальные психологи.

Губернатор подчеркнул, что будут приложены ресурсы, чтобы центр открылся как можно скорее, в том числе проведут большую работу по обучению и привлечению квалифицированных психологов.

Елена Михайлова — мать погибшего участника СВО Романа Михайлова, награжденного орденом Мужества посмертно. Она рассказала о своей масштабной работе по увековечению памяти павших участников СВО. О своем первом сборнике стихов «Боль эту надо выплакать до дна», об одном из проектов «Михайловский сад – сад Памяти» в селе Каменка Шенталинского района.

Вячеслав Федорищев отметил, что все инициативы, озвученные сегодня, будут поддержаны, будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. Практически всех участников встречи глава региона хорошо знает, регулярно с ними встречается, очень внимательно относится к каждому проекту.

«Сегодня здесь собрались люди, которые с самого первого дня работы Фонда совместно создавали такие проекты, которые уже реализовываются. И мы все здесь очень хотели поблагодарить Вас за поддержку инициатив. Все инициативы, которые исходят от наших ребят, наших семей — поддерживаются в нашем регионе, — сказала руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова, обращаясь к главе региона.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты

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