Сотрудницу тольяттинской библиотеки наградили в Москве грамотой Минкульта РФ

Торжественная церемония прошла в столице в Доме Пашкова. Здесь отметили представителей библиотечной отрасли России, которые внесли значительный вклад в сохранение и развитие культурного наследия страны.

Событие было приурочено к общероссийскому празднику — Дню библиотек и к Году единства народов России. Награды вручали в четырех номинациях. В одной из них — “Взгляд в будущее: За инновации в продвижении культурного многообразия” - отметили заведующую модельной библиотекой национальных культур Ольгу Альшевскую. Ее учреждение входит в систему МБУК "Библиотеки Тольятти".

По мнению руководства и коллег тольяттинки, грамоту от Министерства культуры Российской Федерации она получила совершенно заслуженно. Женщина работает в этой сфере 21 год. В 2019-м она участвовала в создании модельной библиотеки "Для друзей", а три года назад в июле возглавила учреждение, которое в сентябре 2025-го получило статус модельной библиотеки национальных культур. Под руководством Альшевской здесь реализуют культурно-просветительские программы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений. В учреждении проходят тематические лектории и интерактивные программы, творческие мастерские и встречи с тольяттинскими писателями, артистами и художниками разных национальностей.

В библиотеке действуют и клубы по изучению национальных языков. Помимо прочего, сотрудники вместе с семьями-посетителями создают медиатеку "Этнические истории города". Этот проект в прошлом году участвовал во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов в номинации "Лучший ресурс" (12+) и в результате вошел в шорт-лист и рекомендован к тиражированию.

Фото: минкульт СО