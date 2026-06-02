Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Новокуйбышевска

Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел в Новокуйбышевске оперативное совещание членов регионального Правительства. Одна из ключевых тем повестки – социально-экономическое развитие города.

В начале совещания руководитель области поздравил Викторию Каткову с избранием на должность главы Новокуйбышевска. Напомним, депутаты городской Думы проголосовали за ее кандидатуру на внеочередном заседании.

«Виктория Анатольевна очень хорошо знает город, работала в нем, знает проблемы, которые есть. Поэтому я призываю всех коллег в правительстве, а также федеральные структуры, работающие на территории Новокуйбышевска, оказывать всяческое содействие, чтобы проблемы решались оперативно и опережающим темпом», – сказал Вячеслав Федорищев.

В ходе совещания мэр Новокуйбышевска выступила с основным докладом о проводимой работе, а также обозначила ключевые точки роста возглавляемой территории. По ее словам, в муниципалитете продолжается работа по привлечению инвесторов. В настоящее время свою деятельность осуществляют более 3 тысяч субъектов предпринимательства, сформировано 14 инвестиционных площадок. Реализуются три инвестпроекта регионального значения: комплекс «Волжские термы» – посещаемость порядка 400 тысяч человек в год, частный медицинский центр «Мерит Мед» – позволит также оказывать услуги узких специалистов на территории муниципалитета, и строительство комплекса гидрокрекинга на НПЗ, что может привести к созданию до 200 рабочих мест. Кроме того, в проработке находятся еще три крупных проекта.

Как отметила Виктория Каткова, на территории городского округа широко представлена социальная сфера — школы, детские сады, объекты культуры.

«Мы капитально ремонтируем, оснащаем несколько образовательных учреждений. В 2025 году закончили ремонт школы № 20 и трех пищеблоков. В 2028 году планируем капремонт детсада «Ягодка» – второй корпус. Благодаря Герою России Максиму Девятову в музее открылась уникальная выставка с личными вещами участников специальной военной операции «Гордость и слава России»», – пояснила она.

Виктория Каткова заверила: поддержка участников СВО и членов их семей является одним из приоритетных направлений. В городе работает центр «Сердце воина», где оказывается психологическая помощь, содействие в трудоустройстве, соцкоординация. Выдано 27 земельных участков ветеранам СВО и их семьям, еще 23 человека получили социальную выплату. Реализуется программа «Сделай шаг к СВОему делу».

В сфере дорожной инфраструктуры, как доложила руководитель муниципалитета, по поручению губернатора проведен капитальный ремонт дороги до СНТ «Огонек». В текущем году запланирован ремонт трех участков – на ул. Кирова, Буденного и Химиков, а также дворовых проездов по ул. Островского и Чернышевского. В планах и проведение ямочного ремонта. При содействии главы региона также осуществлен капитальный ремонт здания автостанции.

В своем выступлении Виктория Каткова акцентировала внимание на работе по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. В частности, было отмечено, что в 2025 году детям-сиротам предоставлено 22 квартиры.

Глава Новокуйбышевска представила единый «пакет из пяти решений» – синхронизированные шаги с измеримым эффектом для города и области. «В совокупности они формируют устойчивую социальную экосистему, где инфраструктурные инвестиции работают на безопасность, здоровье и равные возможности для всех категорий населения. Консолидация усилий города, региона и бизнеса даст реальный, осязаемый результат», – сказала руководитель муниципалитета, выразив слова благодарности за внимание к городу, готовность слышать жителей и работать в партнерстве.

По итогам доклада Вячеслав Федорищев поручил первому заместителю Губернатора Самарской области – председателю Правительства Самарской области Виталию Шабалатову взять в работу предложения. При этом глава региона отметил, что в основе развития должна лежать сильная экономика. «Все, что вы перечислили в предложениях, – это расходная часть, значит, ваша задача – работать с доходной частью бюджета, – подчеркнул он. – Новокуйбышевск находится рядом с Самарой, и промышленное производство здесь может и должно активно развиваться. Это необходимо сделать приоритетом работы администрации».

Губернатор также акцентировал необходимость четкого позиционирования города для привлечения инвесторов: сильная инженерная база, логистика, развитие промышленных площадок.

«Курс, который Максим Девятов заложил с командой, однозначно нужно продолжать. Ваша задача, сфокусировавшись на экономике, навести порядок в хозяйстве. Поэтому здесь, с точки зрения муниципальных предприятий, взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями необходимо в каждом проблемном участке находить оптимальные сроки и оптимальные решения», – резюмировал Вячеслав Федорищев.

