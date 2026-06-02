Я нашел ошибку
Главные новости:
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад руководителя Центра управления регионом Самарской области Екатерины Сидоровой об обращениях граждан в социальных сетях.
Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость своевременной обратной связи по обращениям граждан
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел в Новокуйбышевске оперативное совещание членов регионального Правительства. Одна из ключевых тем повестки – социально-экономическое развитие города.
Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Новокуйбышевска
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на потребительском рынке и мерах по сдерживанию инфляции в регионе.
Вячеслав Федорищев поручил правительству области принять меры к стабилизации цен на социально значимые товары
Со 2 по 11 июня c 10:00 в кинотеатре «Художественный» состоится настоящий праздник для всей семьи!
«Ожившие страницы»: в кинотеатре «Художественный» будут показаны 7 уникальных анимационных программ
Эксперт СамГМУ прокомментировала новые медицинские специальности и требования к обучению 
В СамГМУ откроют обучение по новым программам ДПО с 1 сентября
В Сызранской центральной городской и районной больнице завершается подготовка к установке нового магнитно-резонансного томографа. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ.
В Сызранской ЦРБ появится второй современный аппарат МРТ
В Москве 29 мая состоялось юбилейное общее собрание членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ), приуроченное к 15-летию Ассоциации.
Директор технопарка «Жигулёвская долина» награждён Почётным знаком АКИТ РФ
В 2026 году в конкурсе появился специальный трек «Докажи делом» - для тех, кто намерен подтвердить свои достижения реальными поступками и действиями.
Стартовал специальный трек конкурса «Студент года — 2026» 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.55
0.53
EUR 86.25
3.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Новокуйбышевска

123
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел в Новокуйбышевске оперативное совещание членов регионального Правительства. Одна из ключевых тем повестки – социально-экономическое развитие города.

Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел в Новокуйбышевске оперативное совещание членов регионального Правительства. Одна из ключевых тем повестки – социально-экономическое развитие города.

В начале совещания руководитель области поздравил Викторию Каткову с избранием на должность главы Новокуйбышевска. Напомним, депутаты городской Думы проголосовали за ее кандидатуру на внеочередном заседании.

«Виктория Анатольевна очень хорошо знает город, работала в нем, знает проблемы, которые есть. Поэтому я призываю всех коллег в правительстве, а также федеральные структуры, работающие на территории Новокуйбышевска, оказывать всяческое содействие, чтобы проблемы решались оперативно и опережающим темпом», – сказал Вячеслав Федорищев.

В ходе совещания мэр Новокуйбышевска выступила с основным докладом о проводимой работе, а также обозначила ключевые точки роста возглавляемой территории. По ее словам, в муниципалитете продолжается работа по привлечению инвесторов. В настоящее время свою деятельность осуществляют более 3 тысяч субъектов предпринимательства, сформировано 14 инвестиционных площадок. Реализуются три инвестпроекта регионального значения: комплекс «Волжские термы» – посещаемость порядка 400 тысяч человек в год, частный медицинский центр «Мерит Мед» – позволит также оказывать услуги узких специалистов на территории муниципалитета, и строительство комплекса гидрокрекинга на НПЗ, что может привести к созданию до 200 рабочих мест. Кроме того, в проработке находятся еще три крупных проекта.

Как отметила Виктория Каткова, на территории городского округа широко представлена социальная сфера — школы, детские сады, объекты культуры.

«Мы капитально ремонтируем, оснащаем несколько образовательных учреждений. В 2025 году закончили ремонт школы № 20 и трех пищеблоков. В 2028 году планируем капремонт детсада «Ягодка» – второй корпус. Благодаря Герою России Максиму Девятову в музее открылась уникальная выставка с личными вещами участников специальной военной операции «Гордость и слава России»», – пояснила она.

Виктория Каткова заверила: поддержка участников СВО и членов их семей является одним из приоритетных направлений. В городе работает центр «Сердце воина», где оказывается психологическая помощь, содействие в трудоустройстве, соцкоординация. Выдано 27 земельных участков ветеранам СВО и их семьям, еще 23 человека получили социальную выплату. Реализуется программа «Сделай шаг к СВОему делу».

В сфере дорожной инфраструктуры, как доложила руководитель муниципалитета, по поручению губернатора проведен капитальный ремонт дороги до СНТ «Огонек». В текущем году запланирован ремонт трех участков – на ул. Кирова, Буденного и Химиков, а также дворовых проездов по ул. Островского и Чернышевского. В планах и проведение ямочного ремонта. При содействии главы региона также осуществлен капитальный ремонт здания автостанции.

В своем выступлении Виктория Каткова акцентировала внимание на работе по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. В частности, было отмечено, что в 2025 году детям-сиротам предоставлено 22 квартиры.

Глава Новокуйбышевска представила единый «пакет из пяти решений» – синхронизированные шаги с измеримым эффектом для города и области. «В совокупности они формируют устойчивую социальную экосистему, где инфраструктурные инвестиции работают на безопасность, здоровье и равные возможности для всех категорий населения. Консолидация усилий города, региона и бизнеса даст реальный, осязаемый результат», – сказала руководитель муниципалитета, выразив слова благодарности за внимание к городу, готовность слышать жителей и работать в партнерстве.

По итогам доклада Вячеслав Федорищев поручил первому заместителю Губернатора Самарской области – председателю Правительства Самарской области Виталию Шабалатову взять в работу предложения. При этом глава региона отметил, что в основе развития должна лежать сильная экономика. «Все, что вы перечислили в предложениях, – это расходная часть, значит, ваша задача – работать с доходной частью бюджета, – подчеркнул он. – Новокуйбышевск находится рядом с Самарой, и промышленное производство здесь может и должно активно развиваться. Это необходимо сделать приоритетом работы администрации».

Губернатор также акцентировал необходимость четкого позиционирования города для привлечения инвесторов: сильная инженерная база, логистика, развитие промышленных площадок.

«Курс, который Максим Девятов заложил с командой, однозначно нужно продолжать. Ваша задача, сфокусировавшись на экономике, навести порядок в хозяйстве. Поэтому здесь, с точки зрения муниципальных предприятий, взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями необходимо в каждом проблемном участке находить оптимальные сроки и оптимальные решения», – резюмировал Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на потребительском рынке и мерах по сдерживанию инфляции в регионе.
02 июня 2026, 18:35
Вячеслав Федорищев поручил правительству области принять меры к стабилизации цен на социально значимые товары
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на... Политика
16
Со 2 по 11 июня c 10:00 в кинотеатре «Художественный» состоится настоящий праздник для всей семьи!
02 июня 2026, 18:23
«Ожившие страницы»: в кинотеатре «Художественный» будут показаны 7 уникальных анимационных программ
Со 2 по 11 июня c 10:00 в кинотеатре «Художественный» состоится настоящий праздник для всей семьи! Общество
43
Эксперт СамГМУ прокомментировала новые медицинские специальности и требования к обучению 
02 июня 2026, 17:58
В СамГМУ откроют обучение по новым программам ДПО с 1 сентября
Эксперт СамГМУ прокомментировала новые медицинские специальности и требования к обучению Образование
59
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад руководителя Центра управления регионом Самарской области Екатерины Сидоровой об обращениях граждан в социальных сетях.
2 июня 2026  18:45
Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость своевременной обратной связи по обращениям граждан
29
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на потребительском рынке и мерах по сдерживанию инфляции в регионе.
2 июня 2026  18:35
Вячеслав Федорищев поручил правительству области принять меры к стабилизации цен на социально значимые товары
83
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
522
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
635
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
530
Весь список