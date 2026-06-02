Пожар в Волжском районе: горел частный дом с надворными постройками

Сегодня, 2 июня, в 6 часов 43 минуты в пожарно-спасательный отряд № 46 филиал ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Яблоновый Овраг Волжского района, на улице Максима Горького.

На место пожара были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 128 Отряда № 46, добровольная пожарная команда села Подъём- Михайловка, коллеги из 36-го Отряда Нефтегорского района и огнеборцы из Главного управления МЧС России по Самарской области.

По прибытии было установлено, что горит жилой дом с надворными постройками на площади 150 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние строения. Пожару был присвоен ранг 1-БИС, на тушение оперативно поданы 3 ствола «Б», работало 1 звено газодымозащитной службы. Полная ликвидация возгорания была объявлена ровно в 10 часов.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»