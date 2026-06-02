Развитие проспекта Карла Маркса при строительстве магистрали «Центральная» в Самаре обсудили на совещании облправительства

2 июня в рамках оперативного совещания в Правительстве Самарской области обсудили развитие проспекта Карла Маркса в рамках реализации строительства автомобильной магистрали «Центральная». Строительство магистрали осуществляет Правительство Самарской области. О потребностях по улучшению прилегающей инфраструктуры в ходе строительства доложил глава города Самары Иван Носков.



В Самаре из 322 автостоянок, гаражей, нестационарных торговых объектов, автосервисов, шиномонтажных сервисов и заправок, расположенных вдоль проспекта Карла Маркса, более 80% являются незаконными, часть из них не работает. При строительстве дороги их должны будут вывезти. Также на участке от улицы Урицкого в районе Крымской площади до улицы Дачной, которую сейчас капитально ремонтируют, планируется создание и благоустройство зеленого бульвара.



На сегодняшний день завершено строительство первого этапа автомагистрали — готов участок от Ракитовского шоссе до Обводной дороги города Самары. По второму и третьему этапу есть утвержденная документация по планировке территории. Заказчиком работ по созданию и эксплуатации магистрали «Центральная» по проспекту Карла Маркса выступает Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

