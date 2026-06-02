2 июня девятиклассники региона сдавали экзамен по математике.
В регионе стартовал основной этап ОГЭ
2 июня в рамках оперативного совещания в Правительстве Самарской области обсудили развитие проспекта Карла Маркса в рамках реализации строительства автомобильной магистрали «Центральная».
Развитие проспекта Карла Маркса при строительстве магистрали «Центральная» в Самаре обсудили на совещании облправительства
В Доме молодёжи г.о. Сызрань команда инклюзивного театра «ТИГР» представила новый форум-спектакль «Чувства» – Часть 1 «Когда рядом друг: хроники эмоций».
В сызранском Доме молодёжи состоялась премьера инклюзивного театра «ТИГР»
Торжественная церемония прошла в столице в Доме Пашкова. Здесь отметили представителей библиотечной отрасли России, которые внесли значительный вклад в сохранение и развитие культурного наследия страны.
Сотрудницу тольяттинской библиотеки наградили в Москве грамотой Минкульта РФ
В День защиты детей в Тольятти, на базе спорткомплекса, полицейские в рамках акции «Один день с полицией России» организовали профориентационные мероприятия.
Полицейские и общественники региона  организовали крупномасштабное профориентационное мероприятие
2 июня в ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Яблоновый Овраг Волжского района, на улице Максима Горького.
Пожар в Волжском районе: горел частный дом с надворными постройками
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад руководителя Центра управления регионом Самарской области Екатерины Сидоровой об обращениях граждан в социальных сетях.
Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость своевременной обратной связи по обращениям граждан
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел в Новокуйбышевске оперативное совещание членов регионального Правительства. Одна из ключевых тем повестки – социально-экономическое развитие города.
Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Новокуйбышевска
Развитие проспекта Карла Маркса при строительстве магистрали «Центральная» в Самаре обсудили на совещании облправительства

2 июня в рамках оперативного совещания в Правительстве Самарской области обсудили развитие проспекта Карла Маркса в рамках реализации строительства автомобильной магистрали «Центральная».

2 июня в рамках оперативного совещания в Правительстве Самарской области обсудили развитие проспекта Карла Маркса в рамках реализации строительства автомобильной магистрали «Центральная». Строительство магистрали осуществляет Правительство Самарской области. О потребностях по улучшению прилегающей инфраструктуры в ходе строительства доложил глава города Самары Иван Носков.

В Самаре из 322 автостоянок, гаражей, нестационарных торговых объектов, автосервисов, шиномонтажных сервисов и заправок, расположенных вдоль проспекта Карла Маркса, более 80% являются незаконными, часть из них не работает. При строительстве дороги их должны будут вывезти. Также на участке от улицы Урицкого в районе Крымской площади до улицы Дачной, которую сейчас капитально ремонтируют, планируется создание и благоустройство зеленого бульвара.

На сегодняшний день завершено строительство первого этапа автомагистрали — готов участок от Ракитовского шоссе до Обводной дороги города Самары. По второму и третьему этапу есть утвержденная документация по планировке территории. Заказчиком работ по созданию и эксплуатации магистрали «Центральная» по проспекту Карла Маркса выступает Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

