Врач Клиник СамГМУ рассказала, как избежать осложнений после операций на суставах

Развитие тугоподвижности (контрактуры) сустава — частое осложнение после операций, в частности эндопротезирования и реконструктивно-пластических вмешательств на крупных суставах: плечевом, коленном и тазобедренном. Однако таких осложнений можно избежать, рассказала ассистент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, врач-физиотерапевт Клиник СамГМУ Анастасия Ардатова.

При тугоподвижности сустава пациента беспокоят ограничение объема движений, скованность, отек и чувство «распирания» в области сустава, мышечная слабость.

«Такое осложнение может возникнуть у любого человека, однако существуют определенные факторы риска: малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, наличие сопутствующих заболеваний, – говорит Анастасия Ардатова. - Главные причины, не зависящие от исходного здоровья, — это длительная неподвижность и несвоевременно начатая реабилитация. Поэтому для предотвращения тугоподвижности после операции крайне важно адекватное реабилитационное лечение, которое включает раннюю двигательную активность и профилактику возможных осложнений. Сразу после операции врач физической и реабилитационной медицины или врач ЛФК составляет индивидуальную программу реабилитации».

Индивидуальная программа реабилитации включает в себя комплексное лечение, в зависимости от операции и этапа реабилитации:

- ранняя вертикализация и своевременное начало проведения лечебной физкультуры под контролем инструктора ЛФК;

- различные виды механотерапии (занятия на специальных тренажерах);

- физиотерапевтическое лечение;

- массаж;

- гидрокинезотерапия (ЛФК в бассейне);

- строгое соблюдение рекомендаций врача-реабилитолога.

Кроме того, в Клиниках СамГМУ используются такие уникальные для Самарской области методы лечения, как ГБО-терапия и гравитационная терапия.

«Сроки восстановления зависят от конкретного сустава, вида операции и общего соматического состояния пациента, – говорит Анастасия Ардатова. - Ранний этап (1–3 месяца) - это период, когда ткани наиболее податливы и важно не допустить образования грубых рубцов. Полное восстановление занимает от 3 до 6 месяцев, иногда до года. В течение этого времени необходимо регулярно выполнять упражнения ЛФК и соблюдать рекомендации врача».