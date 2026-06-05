Врач Клиник СамГМУ рассказала, как избежать осложнений после операций на суставах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники СВО трудоустраиваются в Кадровые центры, на своем рабочем месте помогая своим боевым товарищам вернуться к мирной жизни.
Равный - равному: участники СВО помогают трудоустраиваться своим боевым товарищам
5 июня, в День эколога, на сайте бумбатл.рф открывается регистрация участников Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл».
В День эколога самарцев приглашают присоединиться к акции «Бумбатл»
Российское общество «Знание» запустило систему привилегий для своих лекторов. Участники программы получат доступ к уникальным возможностям: от бесплатных путешествий до номинирования на государственные награды.
«Знание» анонсировало привилегии за лекторскую деятельность
ОАО «Российские железные дороги» и Билайн (ПАО «ВымпелКом») в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в области практического внедрения технологии квантовых коммуникаций.
РЖД и Билайн будут совместно внедрять сервисы технологии квантовых коммуникаций
Самарский филиал «Т Плюс» обращает внимание жителей Куйбышевского района, что сроки проведения гидравлических испытаний изменены. Актуальный период опрессовки — с 10 по 23 июня.
«Т Плюс» скорректировала сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от котельной Куйбышевского района
Строительство дублера Московского шоссе на участке от ТЦ «Metro» до Северного переулка в Самаре выходит на финишную прямую.
На дублере Московского шоссе в Самаре приступили к укладке асфальта
Билайн — лидер по количеству виртуальных операторов мобильной связи (MVNO, включая схему Smart MVNO) на своей сети и хост-оператор первого выбора в России.
Билайн признан хост-оператором первого выбора для виртуальных операторов
В Госдуме предложили проверять автомобили со знаком "Инвалид" по реестру
В Госдуме предложили проверять автомобили со знаком "Инвалид" по реестру
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.3
0.96
EUR 86.27
1.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на литературный бал
Сказочные герои произведений Александра Пушкина ждут ребят в гости 5 июня в Самарском зоопарке
В СОУНБ прочитают стихи Пушкина на разных языках мира
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач Клиник СамГМУ рассказала, как избежать осложнений после операций на суставах

303
Врач Клиник СамГМУ рассказала, как избежать осложнений после операций на суставах

Развитие тугоподвижности (контрактуры) сустава — частое осложнение после операций, в частности эндопротезирования и реконструктивно-пластических вмешательств на крупных суставах: плечевом, коленном и тазобедренном. Однако таких осложнений можно избежать, рассказала ассистент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, врач-физиотерапевт Клиник СамГМУ Анастасия Ардатова.

При тугоподвижности сустава пациента беспокоят ограничение объема движений, скованность, отек и чувство «распирания» в области сустава, мышечная слабость.

«Такое осложнение может возникнуть у любого человека, однако существуют определенные факторы риска: малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, наличие сопутствующих заболеваний, – говорит Анастасия Ардатова. - Главные причины, не зависящие от исходного здоровья, — это длительная неподвижность и несвоевременно начатая реабилитация. Поэтому для предотвращения тугоподвижности после операции крайне важно адекватное реабилитационное лечение, которое включает раннюю двигательную активность и профилактику возможных осложнений. Сразу после операции врач физической и реабилитационной медицины или врач ЛФК составляет индивидуальную программу реабилитации».

Индивидуальная программа реабилитации включает в себя комплексное лечение, в зависимости от операции и этапа реабилитации:

- ранняя вертикализация и своевременное начало проведения лечебной физкультуры под контролем инструктора ЛФК;

- различные виды механотерапии (занятия на специальных тренажерах);

- физиотерапевтическое лечение;

- массаж;

- гидрокинезотерапия (ЛФК в бассейне);

- строгое соблюдение рекомендаций врача-реабилитолога.

Кроме того, в Клиниках СамГМУ используются такие уникальные для Самарской области методы лечения, как ГБО-терапия и гравитационная терапия.

«Сроки восстановления зависят от конкретного сустава, вида операции и общего соматического состояния пациента, – говорит Анастасия Ардатова. - Ранний этап (1–3 месяца) - это период, когда ткани наиболее податливы и важно не допустить образования грубых рубцов. Полное восстановление занимает от 3 до 6 месяцев, иногда до года. В течение этого времени необходимо регулярно выполнять упражнения ЛФК и соблюдать рекомендации врача».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Врач Клиник СамГМУ рассказала, как избежать осложнений после операций на суставах
5 июня 2026  11:14
Врач Клиник СамГМУ рассказала, как избежать осложнений после операций на суставах
303
Медицинские работники учреждений здравоохранения Самарской области в 24 раз приехали в Центральную городскую больницу города Снежное Донецкой Народной Республики. Выездная бригада будет работать в течение месяца.
4 июня 2026  17:12
Врачи Самарской области оказывают помощь жителям города Снежное
754
В Самарской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения.
4 июня 2026  15:38
В этом году в селе Артюшкино построят современный ФАП
720
Клиниках СамГМУ мужчине исправили варусную деформацию голеней и спасли от прогрессирования артроза
4 июня 2026  09:51
Клиниках СамГМУ мужчине исправили варусную деформацию голеней и спасли от прогрессирования артроза
490
Минздрав изменил стандарт лечения панических атак
4 июня 2026  09:09
Минздрав изменил стандарт лечения панических атак
512
Доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ Наталья Кабанова:
3 июня 2026  15:47
Самарский врач назвала 7 правил, которые помогут избежать летних инфекций
873
10 июня на Некрасовском спуске набережной Волги пройдет бесплатная акция по профилактике и ранней диагностике рака кожи.
3 июня 2026  14:58
На набережной самарцы смогут пройти профилактический осмотр
792
Первых пациентов принимает новая детская поликлиника в Самаре
3 июня 2026  14:02
Первых пациентов принимает новая детская поликлиника в Самаре
739
В Сызранской центральной городской и районной больнице завершается подготовка к установке нового магнитно-резонансного томографа. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ.
2 июня 2026  17:47
В Сызранской ЦРБ появится второй современный аппарат МРТ
977
Заведующая детским стационарным отделением Самарской областной клинической психиатрической больницы Светлана Карпухина  рассказала, когда стоит обратиться за профессиональной помощью
2 июня 2026  15:47
Детский психиатр рассказала, как можно понять,что ребенку нужен психолог
1002
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 12700 школьников Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку
5 июня 2026  13:24
Более 12700 школьников Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку
225
Особый противопожарный режим продолжает действовать в Самарской области!
5 июня 2026  12:54
Особый противопожарный режим продолжает действовать в Самарской области!
233
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских экологов
5 июня 2026  11:45
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских экологов
239
Более 217 млрд рублей инвестиций и около 1900 новых рабочих мест – делегация Самарской области продолжает работу на ПМЭФ-2026.
4 июня 2026  20:42
За два дня ПМЭФ команда Самарской области привлекла более 217 млрд рублей инвестиций  
656
В четверг, 4 июня, Правительство Самарской области и Группа компаний «Ренова» на XXIX Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве.
4 июня 2026  18:13
Губернатор Вячеслав Федорищев и Группа компаний «Ренова» подписали соглашение о реализации совместных инвестиционных проектов
1046
Весь список