Врач Клиник СамГМУ рассказала, как избежать осложнений после операций на суставах

Развитие тугоподвижности (контрактуры) сустава — частое осложнение после операций, в частности эндопротезирования и реконструктивно-пластических вмешательств на крупных суставах: плечевом, коленном и тазобедренном. Однако таких осложнений можно избежать, рассказала ассистент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, врач-физиотерапевт Клиник СамГМУ Анастасия Ардатова.
При тугоподвижности сустава пациента беспокоят ограничение объема движений, скованность, отек и чувство «распирания» в области сустава, мышечная слабость.
«Такое осложнение может возникнуть у любого человека, однако существуют определенные факторы риска: малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, наличие сопутствующих заболеваний, – говорит Анастасия Ардатова. - Главные причины, не зависящие от исходного здоровья, — это длительная неподвижность и несвоевременно начатая реабилитация. Поэтому для предотвращения тугоподвижности после операции крайне важно адекватное реабилитационное лечение, которое включает раннюю двигательную активность и профилактику возможных осложнений. Сразу после операции врач физической и реабилитационной медицины или врач ЛФК составляет индивидуальную программу реабилитации».
Индивидуальная программа реабилитации включает в себя комплексное лечение, в зависимости от операции и этапа реабилитации:
- ранняя вертикализация и своевременное начало проведения лечебной физкультуры под контролем инструктора ЛФК;
- различные виды механотерапии (занятия на специальных тренажерах);
- физиотерапевтическое лечение;
- массаж;
- гидрокинезотерапия (ЛФК в бассейне);
- строгое соблюдение рекомендаций врача-реабилитолога.
Кроме того, в Клиниках СамГМУ используются такие уникальные для Самарской области методы лечения, как ГБО-терапия и гравитационная терапия.
«Сроки восстановления зависят от конкретного сустава, вида операции и общего соматического состояния пациента, – говорит Анастасия Ардатова. - Ранний этап (1–3 месяца) - это период, когда ткани наиболее податливы и важно не допустить образования грубых рубцов. Полное восстановление занимает от 3 до 6 месяцев, иногда до года. В течение этого времени необходимо регулярно выполнять упражнения ЛФК и соблюдать рекомендации врача».