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В СОУНБ открылась выставка работ победителей конкурса «Свой формат. Дети»

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4 июня в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки начала работу выставка «Мосты воображения: будущее проектируют дети».

4 июня в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки начала работу выставка «Мосты воображения: будущее проектируют дети». Экспозиция представила работы юных победителей и призёров конкурса «Свой формат. Дети».

Участники конкурса от 8 до 18 лет пофантазировали на тему того, как будет выглядеть Россия будущего. Через свои работы они выразили собственные мечты и желания, представили различные варианты возможной трансформации ведущих профессий – инженеров, архитекторов, учёных, а также творческих – художников, дизайнеров, музыкантов.

«Спасибо детям за такие красочные работы и, конечно же, их наставникам и учителям, и огромная благодарность родителям, которые творчество поддерживают. То, что вы здесь видите, – это работы победителей и призёров, лучшие из лучших мы выставили здесь для гостей. Будущее проектируют дети, и то, что может быть завтра, мы можем увидеть в их работах уже сегодня», – подчеркнула председатель оргкомитета конкурса Елена Александровна Шабанова.

Конкурсанты проявили свои таланты в живописи, дизайне, декоративно-прикладном искусстве. Их работы отразили не только возможное будущее России, но и её культурное достояние, пережившее века в истории страны и сохраняемое сегодня.

«Такого потенциала я не видел давно. Дизайн, по моему убеждению, – это переработанное "старое" со взглядом в будущее, поэтому я надеюсь, что все, кто участвовал в конкурсе, однажды перейдут уже в большую профессиональную среду. И мы, говорю от лица регионального отделения Союза дизайнеров России, будем их ждать», – поделился председатель оргкомитета конкурса «Свой формат» Леонид Николаевич Севостьянов.

Самарский региональный конкурс детского и юношеского творчества в области дизайна «Свой формат. Дети» проводится Самарским региональным отделением Союза дизайнеров России и Самарской художественной школой-студией для детей и взрослых при поддержке министерства культуры Самарской области. Почётные гости открытия выставки, заместители председателя Думы г.о. Самара Марат Альбертович Габдрахманов и Евгений Александрович Абрамкин вручили благодарности и подарки всем причастным к организации конкурса и созданию этой впечатляющей экспозиции.

«Глядя на эти работы, понимаешь, что дети способны проектировать будущее – смело, ярко, без ограничений и шаблонов. Нам, взрослым, очень полезно иногда остановиться и посмотреть на этот мир глазами детей. Там, где мы видим рутину и обыденность, они видят праздник. Там, где мы рисуем себе преграды, они видят возможности. Нет боязни проиграть, они рисуют как видят, как думают. Всё самое великое начинается с мечты. Не забывайте мечтать, двигайтесь к ней каждый день. Дорогие родители, поддерживайте ваших детей, ведь в их руках – будущее нашей страны», – отметил заместитель председателя Думы г.о. Самара Марат Альбертович Габдрахманов.

Для гостей открытия прозвучала музыкальная программа в исполнении струнно-духового ансамбля «Экспромт» Самарской детской музыкальной хоровой школы № 1. Выставка «Мосты воображения: будущее проектируют дети» будет доступна для свободного посещения до 14 июня.   (0+)

 

Фото   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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