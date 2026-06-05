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АВТОВАЗ и Билайн договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации и автоматизации
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АВТОВАЗ и Билайн договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации и автоматизации

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АО «АВТОВАЗ» и Билайн (ПАО «ВымпелКом») планируют совместные проекты в области защищенной ИТ-инфраструктуры, облачных решений и телекоммуникационных технологий для задач промышленной цифровизации.

АО «АВТОВАЗ» и Билайн (ПАО «ВымпелКом») планируют совместные проекты в области защищенной ИТ-инфраструктуры, облачных решений и телекоммуникационных технологий для задач промышленной цифровизации.
Соглашение о сотрудничестве подписали президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов и генеральный директор Билайна (ПАО «ВымпелКом») Сергей Анохин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).
Партнёрство позволит объединить компетенции АВТОВАЗа и Билайна в области промышленной цифровизации, телекоммуникационной инфраструктуры и защиты данных. Совместная работа будет направлена на повышение эффективности производственных и управленческих процессов, развитие цифровых сервисов и укрепление технологической независимости российского автопрома.
Ключевыми направлениями сотрудничества станут усиление защиты данных, внедрение гибких облачных решений, развитие мобильных сетей LTE/5G* для сервисов нового поколения, а также применение лучших практик импортозамещения и цифровой трансформации.
Максим Соколов, президент АО «АВТОВАЗ»:
«На предприятиях Группы АВТОВАЗ продолжается масштабная ИТ-трансформация. После возвращения компании под контроль государства приоритетом номер один стала цифровая независимость. Для нас цифровизация – это реальный инструмент повышения эффективности производства качества автомобилей. Сотрудничество с Билайном позволит объединить отраслевую инфраструктуру партнера в сфере телекоммуникаций с нашими задачами по автоматизации процессов. Подписанное сегодня соглашение - важный шаг к построению гибкой современной ИТ-инфраструктуры, отвечающей принципам технологического суверенитета». 
Сергей Анохин, генеральный директор Билайна (ПАО «ВымпелКом»): 
«Перед промышленностью сегодня стоят сложные задачи, требующие высокого уровня цифровой зрелости. Наше сотрудничество с АВТОВАЗом направлено на объединение компетенций Билайна в области защищенной инфраструктуры и облачных технологий с производственным опытом партнера. Рассчитываем, что совместная работа позволит предложить решения, отвечающие текущим запросам предприятия по автоматизации процессов и обеспечению технологической независимости».
*LTE (Long Term Evolution) — стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.  
5G — это пятое поколение мобильной связи (от англ. fifth generation — пятое поколение). Стандарт разработан для повышения скорости передачи данных, снижения задержек и увеличения количества подключаемых устройств по сравнению с предыдущими поколениями. 

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