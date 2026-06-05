В облправительстве состоялось совещание по развитию городского округа Октябрьск

В четверг, 4 июня 2026 года, первый заместитель Губернатора Самарской области – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов провел совещание, на котором рассматривалось исполнение поручений Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по социально-экономическому развитию городского округа Октябрьск. В совещании приняли участие руководство города и члены областного Правительства.

Напомним, 18 мая глава региона побывал в Октябрьске с рабочим визитом, обсудил насущные проблемы городского округа с его жителями и на месте провел оперативного совещание с членами Правительства региона, где социально-экономическое развитие городского округа стало центральным вопросом.

По итогам совещания главе городского округа Владимиру Ревину и министрам регионального Правительства был дан ряд поручений. Обсуждать их выполнение начали с обращений, которые жители Октябрьска адресовали Губернатору Самарской области в ходе встреч.

Значительное число жалоб было связано с состоянием парка им. Горького, который был реконструирован в прошлом году. В рамках реализации проекта победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях здесь было проведено комплексное благоустройство. Глава региона сделал ряд замечаний, потребовав устранить выявленные недостатки в кратчайшие сроки. В парке к Вячеславу Федорищеву обратилась местная жительница, дочь погибшего участника СВО. Она попросила организовать около парка автомобильную парковку.

Как доложил Виталию Шабалатову глава городского округа Владимир Ревин, работы по устройству парковки были выполнены 2 июня. Кроме того, в парке был произведен спил аварийных деревьев, а здание тира и подходящую к нему линию электропередачи собственник начал приводить в соответствие с нормативами и дизайн-кодом парка.

Ряд конкретных поручений был связан с состоянием коммунальной инфраструктуры города. В частности, Октябрьск должен был направить в областной минфин заявки на приобретение машин на замену оборудования насосной станции №3 и заключить контракт на выполнение работ по замене насосного оборудования. Владимир Ревин доложил, что заявки подготовлены и направлены, идет подготовка к проведению конкурсных процедур и последующему заключению контракта на данный вид работ.

Кроме того, жители Октябрьска на встрече пожаловались на протечку в системе канализации по адресу Куйбышева, 20. Глава города доложил, что на этом участке ремонтные работы выполнены, течь устранена. А вот обеспечить отвод ливневых вод с проезжей части дороги в районе дома номер 48 по улице Ульяновской можно будет только после выполнения строительных работ. Сметная стоимость – порядка 500 тысяч рублей. Виталий Шабалатов поручил министерству финансов рассмотреть выделение городу средств на эти работы.

Жители города также обратились к Губернатору с просьбой восстановить ограждение детского сада «Золотая Рыбка». Контракт на эти работы в настоящее время заключен, они будут выполнены до 15 августа.

Школа номер пять и детский сад номер пять города Октябрьск нуждаются в капитальном ремонте. На совещании обсудили возможности финансирования и скорейшего начала этих работ.

Особое внимание на оперативном совещании 18 мая было уделено проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Губернатор поручил главе города проинспектировать проблемные адреса. В ходе совещания под председательством Виталия Шабалатова глава Октябрьска доложил, что выявлено 16 таких зданий, работы выполнены.

Особое внимание уделили поддержке ветеранов специальной военной операции – их реабилитации, трудоустройству. Владимир Ревин доложил, что в Октябрьске проживают 35 ветеранов СВО. Почти все уже в этом году прошли диспансеризацию, двое пройдут до конца года. Большая часть ветеранов активно занимается спортом, 22 человека трудоустроены.

Виталий Шабалатов поручил руководству города активнее работать с ветеранами спецоперации, предлагать новые варианты трудоустройства.

Ключевым вопросом для Октябрьска является привлечение инвестиций и развитие площадок для инвестиционной деятельности. Правительством Самарской области был проработан инвестиционный проект по созданию на базе действующего логистического терминала ООО «Торговая компания – Нефтяной терминал Самара» современного мультимодального транспортно-логистического центра «Октябрьск». Скоро здесь начнутся преобразования.

В ходе XXIX Петербургского международного экономического форума Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор терминала Андрей Кочергин заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает создание в регионе мультимодального транспортно-логистического центра «Октябрьск». Общий объем инвестиций в экономику Самарской области превысит 8 млрд рублей, будет создано порядка 200 новых рабочих мест. Проект обеспечит интеграцию грузопотоков в международные коридоры с возможностью обслуживания сразу трех видов транспорта: железнодорожного, автомобильного и речного.

Обсудили на совещании также строительство жилья и исполнение государственных программ по предоставлению жилья детям-сиротам и переселению из аварийного жилья. Владимир Ревин пояснил, что в настоящее время инвестор приступает к строительству двух многоквартирных домов в Октябрьске. Председатель областного Правительства поручил руководству города проработать с застройщиком возможность приобретения жилья для социальных нужд в новых домах.

Кроме того, в соответствии с поручением Губернатора в план ремонта автомобильных дорог на 2027 год внесены участки дорог по улице Ленина до школы номер 9 и по улице Николаевской до дома номер 2 по улице Курской.

Исполнение этих и других поручений находится на постоянном контроле Правительства Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства СО