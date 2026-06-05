На перекрестке улиц XXII Партсъезда и Свободы в Самаре изменится организация движения транспорта

С 20:00 5 июня стартует ремонт участка трамвайной линии на пересечении улиц XXII Партсъезда и Свободы. До 18:00 11 июня здесь ограничат движение автотранспорта, самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Движение трамваев №№ 2, 4, 7, 11, 12, 19, 21, 23 на участке между улицами Ставропольской и Победы будет приостановлено:



- с 20:00 5 июня до 05:00 6 июня;

- с 01:30 7 июня до 05:00 8 июня;

- с 22:00 8 июня до 05:00 9 июня;

- с 22:00 9 июня до 05:00 10 июня 2026 года.



Во время действия ограничений изменится работа трамвайных маршрутов, для которых предусмотрены следующие схемы:



- маршрут № 4: Постников овраг – Дом печати – Постников овраг – автостанция «Аврора» – улица Красных Коммунаров – автостанция «Аврора» – Постников овраг;



- маршрут № 7: Стадион «Самара-Арена» – улица Ново-Вокзальная – улица Ставропольская – улица Антонова-Овсеенко – Дом печати и обратно;



- маршрут № 11: Автостанция «Аврора» – Юнгородок и обратно;



- маршрут № 12: Стадион «Самара-Арена» – улица Ново-Вокзальная – улица Ставропольская – улица Антонова-Овсеенко – Дом печати и обратно;



- маршрут № 19: Улица Фадеева – улица Ново-Вокзальная – улица Ставропольская – улица Антонова-Овсеенко – Дом печати и обратно;



- маршрут № 21: Барбошина поляна – улица Ново-Вокзальная – улица Ставропольская – улица Антонова-Овсеенко – Дом печати и обратно;



- маршрут № 23: Постников овраг – Дом печати – Постников овраг – автостанция «Аврора» – улица Красных Коммунаров – автостанция «Аврора» – Постников овраг.



Отметим, что трамваи Кировского трамвайного депо, работающие на маршрутах №№ 11 и 19, по вечерам поедут в депо по Заводскому шоссе через Юнгородок. Напомним также, что трамвайный маршрут № 2 (Постников овраг – Юнгородок) работает только в часы пик по будням.



Троллейбусных трасс, проходящих через перекресток улиц XXII Партсъезда и Свободы, нет. Также здесь не проходят регулярные маршруты автобусов — ближайшие автобусные остановки находятся на пересечении с улицами Ставропольской, Вольской, проспектом Карла Маркса.



Перекресток улиц XXII Партсъезда и Свободы — это девятый перекресток, который будет обновлен в текущем году по госпрограмме «Развитие транспортной системы Самарской области». На отрезке трамвайной линии протяженностью 50 метров подрядчик заменит основание, рельсошпальную решетку, уложит дорожные плиты на переезде и выполнит другие сопутствующие работы.

Фото: пресс-служба администрации Самары