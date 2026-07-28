правительство запускает эксперимент по использованию карт «Мир» для получения социальных льгот

С 1 августа 2026 года по 31 марта 2027 года в России стартует эксперимент по использованию платежных карт «Мир» для получения социальных льгот многодетными семьями, пенсионерами, инвалидами и студентами.

После привязки карты к аккаунту на Госуслугах государственные льготы будут предоставляться по ней автоматически. Об этом рассказал Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник. Подписанное премьером постановление размещено на официальном сайте правительства.

Чтобы привязать получение социальных льгот к карте «Мир», нужно будет зайти в свой аккаунт на «Госуслугах». После привязки карты все положенные конкретному человеку льготы автоматически подтянутся из всех государственных информационных систем: это и льготный проезд в городском и пригородном транспорте, посещение учреждений культуры, скидки в аптеках и магазинах, пишет КП.