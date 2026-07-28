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Жительница Сызранского района украла 4 тысячи с чужой карты

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Жительница Сызранского района украла 4 тысячи с чужой карты

В  дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» с заявлением обратился 43-летний местный житель. Он сообщил о пропаже банковской карты и списании с неё более 4 000 рублей. Мужчина пояснил полицейским, что обнаружил хищение денежных средств в мобильном приложении, после чего заблокировал банковскую карту.

Сотрудники органов внутренних дел запросили документы из финансовой организации, изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего. Полицейские выяснили, что банковской картой расплачивались в одном из магазинов, расположенных в пгт Междуреченск Сызранского района. Сотрудники органов внутренних дел опросили работников данной торговой точки и установили личность предполагаемой злоумышленницы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую местную жительницу на территории посёлка и доставили её  в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

24-летняя задержанная призналась оперативникам, что банковскую карту нашла на улице Московской, недалеко от автовокзала. Используя функцию бесконтактной оплаты, она расплатилась ею за покупку продуктов питания в сельском магазине.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе предварительного расследования обвиняемая раскаялась и полностью возместила причиненный материальный ущерб. 

Сотрудники полиции напоминают: оплата покупок чужой банковской картой является преступлением — хищением денежных средств с банковского счёта. За совершение преступления, предусмотренного п. «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации может грозить лишение свободы сроком до шести лет.

 

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