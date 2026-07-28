В СамГМУ разрабатывают цифровую платформу мониторинга состояния организма и персонализированного питания студентов

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) Минздрава России разрабатывают цифровую платформу, которая поможет студентам следить за состоянием своего организма и получать персонализированные рекомендации по питанию и образу жизни. Этот проект студентки 4 курса Института педиатрии СамГМУ Александры Чамчетен победил во всероссийском конкурсе «Студенческий стартап». Конкурс проводится с 2022 года по инициативе Минобрнауки РФ, организатором выступает Фонд содействия инновациям. Победители получают грантовую поддержку в размере 1 млн рублей на развитие технологических разработок и бизнес-проектов.

Проект ориентирован на студентов университетов, которые живут в условиях высокой учебной нагрузки и часто не уделяют достаточно внимания своему здоровью. Его автор хочет сделать профилактику доступной, удобной и понятной, используя современные цифровые технологии. Платформа будет интегрирована с анализатором состава тела, благодаря чему пользователь сможет автоматически получать результаты измерений различных показателей организма, отслеживать их динамику и видеть рекомендации в одном приложении.

В рамках проекта планируется разработать прототип платформы, провести ее пилотирование на базе СамГМУ и подтвердить востребованность решения. В дальнейшем проект может масштабироваться на другие университеты и стать частью современной экосистемы заботы о здоровье студентов.

«Для меня этот проект — не просто стартап, а возможность решить проблему, с которой сталкиваюсь сама как студент-медик, – говорит Александра Чамчетен. - Мне хочется, чтобы забота о здоровье стала естественной частью студенческой жизни, а современные технологии действительно помогали людям следить за своим состоянием».