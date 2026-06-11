Я нашел ошибку
Главные новости:
На второй очереди набережной свежий чистый песок выгрузили на Полевом спуске
На второй очереди набережной свежий чистый песок выгрузили на Полевом спуске
Врачи Клиник СамГМУ спасли молодую женщину, выявив у нее редкое осложнение аутоиммунного заболевания
Врачи Клиник СамГМУ спасли молодую женщину, выявив у нее редкое осложнение аутоиммунного заболевания
Самарский концертный духовой оркестр приглашает на праздничный концерт ко Дню России
Самарский концертный духовой оркестр приглашает на праздничный концерт ко Дню России
Почти 60 % опрошенных россиян хотя бы раз за последний год заказывали уборку дома
Почти 60 % опрошенных россиян хотя бы раз за последний год заказывали уборку дома
Сергиевские огнеборцы ликвидировали возгорание жилого дома на площади 20 квадратных метров
Сергиевские огнеборцы ликвидировали возгорание жилого дома на площади 20 квадратных метров
В Самаре готовят специалистов по медицине здорового долголетия
В Самаре готовят специалистов по медицине здорового долголетия
В Самаре начнут поэтапно вводить платные парковки
В Самаре начнут поэтапно вводить платные парковки
Карантин по бешенству ввели в поселке Лебедь Самарской области
Карантин по бешенству ввели в поселке Лебедь Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.79
0.06
EUR 83.08
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врачи Клиник СамГМУ спасли молодую женщину, выявив у нее редкое осложнение аутоиммунного заболевания

183
Врачи Клиник СамГМУ спасли молодую женщину, выявив у нее редкое осложнение аутоиммунного заболевания

Врачи Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России спасли молодую женщину, выявив у нее редкое осложнение аутоиммунного заболевания, которое скрывалось под «маской» инфекционных процессов. Пациентка поступила в инфекционное отделение Клиник СамГМУ с высокой температурой. В ходе обследований врачи диагностировали системную красную волчанку и ее редкое осложнение - эндокардит Либмана-Сакса.

В апреле у 34-летней пациентки появились насморк и высокая температура. В поликлинике по месту жительства женщине назначили антибактериальную терапию, но эффекта от лечения не было. Через несколько дней пациентка из-за сохраняющейся высокой температуры вызвала скорую помощь и ее доставили в одну из самарских больниц. Там ей сделали рентген грудной клетки, который не выявил изменений в легких. Тогда женщине рекомендовали обратиться в инфекционный стационар Клиник СамГМУ для консультации врача-инфекциониста. Ее госпитализировали в инфекционное отделение №2 с предварительным диагнозом «лихорадка неясного генеза».

«В ходе дальнейшего обследования были исключены вирусные причины заболевания, – говорит врач-кардиолог кардиологического отделения КФТ Клиник СамГМУ Ольга Кушнарчук. - Проводился комплекс исследований для выявления источника лихорадки. Особое внимание уделили исключению диагноза «инфекционный эндокардит». Для этого были выполнены эхокардиография и чреспищеводная эхокардиография. В результате этих исследований на аортальном клапане были обнаружены вегетации – скопления бактерий, фибрина и воспалительных клеток, что является одним из ключевых признаков инфекционного эндокардита. Инфекционный эндокардит – это воспалительное заболевание эндокарда с поражением клапанов сердца, вызванное проникновением микроорганизмов, а также приводящее к системному воспалению».

С этим диагнозом пациентку перевели в кардиологическое отделение КФТ и назначили антибактериальную терапию.

«Однако в процессе лечения возникли настораживающие моменты, – рассказывает Ольга Кушнарчук. - Несмотря на высокую температуру 39°C, в анализах крови отмечалось снижение уровня лейкоцитов, незначительное повышение других маркеров воспаления, а антибактериальная терапия не давала ожидаемого эффекта. Еще одним важным критерием постановки диагноза «инфекционный эндокардит» является положительное культуральное исследование крови на стерильность. Неоднократные результаты были отрицательными, что могло быть связано с длительным и хаотичным приемом антибиотиков».

Через несколько дней состояние пациентки ухудшилось: высокая температура не поддавалась стандартному лечению, развился лимфаденит, появилась эритема на лице в виде «бабочки». В анализах крови выявили признаки синдрома активации макрофагов и цитокинового шторма – состояния, при котором иммунная система начинает атаковать собственные ткани организма. Именно эти проявления позволили врачам понять, что у женщины не инфекционное заболевание, а аутоиммунное -  системная красная волчанка. Тактику лечения изменили и привлекли к нему заведующую отделением эндокринологии и ревматологии, врача-ревматолога Ирину Шафиеву и заведующую отделением гематологии и химиотерапии №2 с блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, врача-гематолога Олесю Данилову.

«В качестве осложнения этого заболевания может развиваться неинфекционный эндокардит, известный как эндокардит Либмана-Сакса, – говорит кардиолог. - Это редкая форма небактериального поражения эндокарда. В общей популяции его распространенность составляет доли одного процента, а при системной красной волчанке может встречаться в 6-11% случаев. При такой форме на клапанах сердца образуются стерильные тромбы из тромбоцитов и фибрина, без участия бактерий. Это происходит из-за аутоиммунной атаки на собственные ткани, которая приводит к образованию циркулирующих иммунных комплексов, повреждающих эндотелий клапанов. Данное состояние часто ассоциировано с антифосфолипидным синдромом, что было подтверждено рядом лабораторных исследований у нашей пациентки».

Врачи перевели женщину в отделение эндокринологии и ревматологии. Там ей назначили терапию глюкокортикостероидами и цитостатиками, которая привела к быстрому и положительному эффекту. Результатом слаженной командной работы стало то, что сейчас пациентка выписана и чувствует себя хорошо.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Врачи Клиник СамГМУ спасли молодую женщину, выявив у нее редкое осложнение аутоиммунного заболевания
11 июня 2026  15:06
Врачи Клиник СамГМУ спасли молодую женщину, выявив у нее редкое осложнение аутоиммунного заболевания
183
В Самаре готовят специалистов по медицине здорового долголетия
11 июня 2026  14:21
В Самаре готовят специалистов по медицине здорового долголетия
208
Коллектив Отрадненской больницы пополнила молодая врач-педиатр - участница программы «Земский доктор»
9 июня 2026  15:27
Коллектив Отрадненской больницы пополнила молодая врач-педиатр - участница программы «Земский доктор»
757
На вокзале Самары в вагонах Грушинского экспресса пройдет масштабная акция по укреплению здоровья
9 июня 2026  14:39
На вокзале Самары в вагонах Грушинского экспресса пройдет масштабная акция по укреплению здоровья
748
СамГМУ получил полномочия на проведение регуляторных доклинических исследований
9 июня 2026  11:38
СамГМУ получил полномочия на проведение регуляторных доклинических исследований
809
В России с 1 сентября появится врач по здоровому долголетию
9 июня 2026  11:00
В России с 1 сентября появится врач по здоровому долголетию
653
10 случаев коклюша среди детей в Самарской области за первые пять месяцев 2026 года
8 июня 2026  12:15
10 случаев коклюша среди детей в Самарской области за первые пять месяцев 2026 года
929
В селе Славянка Алексеевского района в 2026 году появится современный фельдшерско-акушерский пункт
8 июня 2026  10:57
В селе Славянка Алексеевского района в 2026 году появится современный фельдшерско-акушерский пункт
905
В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией и корью
8 июня 2026  09:19
В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией и корью
925
С помощью чат-бота национального мессенджера МАХ доступна запись на консультацию к врачу или вызов специалиста на дом.
5 июня 2026  20:19
Записаться на приём к врачу можно через MAX
2068
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары
10 июня 2026  11:37
Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары
559
В Самарской области во время атаки БПЛА пострадали три человека
10 июня 2026  11:29
В Самарской области во время атаки БПЛА пострадали три человека
1338
В Самарской области ночью была воздушная атака на Новокуйбышевск
10 июня 2026  09:07
В Самарской области ночью была воздушная атака на Новокуйбышевск
2408
Жителей Самарской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО»
9 июня 2026  19:31
Жителей Самарской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО»
911
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
8 июня 2026  20:26
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
939
Весь список