Врачи Клиник СамГМУ спасли молодую женщину, выявив у нее редкое осложнение аутоиммунного заболевания

Врачи Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России спасли молодую женщину, выявив у нее редкое осложнение аутоиммунного заболевания, которое скрывалось под «маской» инфекционных процессов. Пациентка поступила в инфекционное отделение Клиник СамГМУ с высокой температурой. В ходе обследований врачи диагностировали системную красную волчанку и ее редкое осложнение - эндокардит Либмана-Сакса.

В апреле у 34-летней пациентки появились насморк и высокая температура. В поликлинике по месту жительства женщине назначили антибактериальную терапию, но эффекта от лечения не было. Через несколько дней пациентка из-за сохраняющейся высокой температуры вызвала скорую помощь и ее доставили в одну из самарских больниц. Там ей сделали рентген грудной клетки, который не выявил изменений в легких. Тогда женщине рекомендовали обратиться в инфекционный стационар Клиник СамГМУ для консультации врача-инфекциониста. Ее госпитализировали в инфекционное отделение №2 с предварительным диагнозом «лихорадка неясного генеза».

«В ходе дальнейшего обследования были исключены вирусные причины заболевания, – говорит врач-кардиолог кардиологического отделения КФТ Клиник СамГМУ Ольга Кушнарчук. - Проводился комплекс исследований для выявления источника лихорадки. Особое внимание уделили исключению диагноза «инфекционный эндокардит». Для этого были выполнены эхокардиография и чреспищеводная эхокардиография. В результате этих исследований на аортальном клапане были обнаружены вегетации – скопления бактерий, фибрина и воспалительных клеток, что является одним из ключевых признаков инфекционного эндокардита. Инфекционный эндокардит – это воспалительное заболевание эндокарда с поражением клапанов сердца, вызванное проникновением микроорганизмов, а также приводящее к системному воспалению».

С этим диагнозом пациентку перевели в кардиологическое отделение КФТ и назначили антибактериальную терапию.

«Однако в процессе лечения возникли настораживающие моменты, – рассказывает Ольга Кушнарчук. - Несмотря на высокую температуру 39°C, в анализах крови отмечалось снижение уровня лейкоцитов, незначительное повышение других маркеров воспаления, а антибактериальная терапия не давала ожидаемого эффекта. Еще одним важным критерием постановки диагноза «инфекционный эндокардит» является положительное культуральное исследование крови на стерильность. Неоднократные результаты были отрицательными, что могло быть связано с длительным и хаотичным приемом антибиотиков».

Через несколько дней состояние пациентки ухудшилось: высокая температура не поддавалась стандартному лечению, развился лимфаденит, появилась эритема на лице в виде «бабочки». В анализах крови выявили признаки синдрома активации макрофагов и цитокинового шторма – состояния, при котором иммунная система начинает атаковать собственные ткани организма. Именно эти проявления позволили врачам понять, что у женщины не инфекционное заболевание, а аутоиммунное - системная красная волчанка. Тактику лечения изменили и привлекли к нему заведующую отделением эндокринологии и ревматологии, врача-ревматолога Ирину Шафиеву и заведующую отделением гематологии и химиотерапии №2 с блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, врача-гематолога Олесю Данилову.

«В качестве осложнения этого заболевания может развиваться неинфекционный эндокардит, известный как эндокардит Либмана-Сакса, – говорит кардиолог. - Это редкая форма небактериального поражения эндокарда. В общей популяции его распространенность составляет доли одного процента, а при системной красной волчанке может встречаться в 6-11% случаев. При такой форме на клапанах сердца образуются стерильные тромбы из тромбоцитов и фибрина, без участия бактерий. Это происходит из-за аутоиммунной атаки на собственные ткани, которая приводит к образованию циркулирующих иммунных комплексов, повреждающих эндотелий клапанов. Данное состояние часто ассоциировано с антифосфолипидным синдромом, что было подтверждено рядом лабораторных исследований у нашей пациентки».

Врачи перевели женщину в отделение эндокринологии и ревматологии. Там ей назначили терапию глюкокортикостероидами и цитостатиками, которая привела к быстрому и положительному эффекту. Результатом слаженной командной работы стало то, что сейчас пациентка выписана и чувствует себя хорошо.