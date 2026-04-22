Минпромторг определил стоимость техсбора за ноутбуки и телефоны
Минпромторг определил стоимость техсбора за ноутбуки и телефоны
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
В финале ВсОШ по праву приняли участие более 400 школьников из 84 регионов страны. В заключительном этапе ВсОШ по литературе приняли участие 399 ребят со всей страны.
Школьники Самарской области стали призерами ВсОШ
Мессенджер MAX переименовали в «МАКС»
Мессенджер MAX переименовали в «МАКС»
Офтальмолог Антон Казанцев рассказал, какие продукты реально поддержат зрение после зимы, а также назвал вещи, которые категорически нельзя делать при инфекции.
Офтальмолог рассказал, какие продукты реально поддержат зрение после зимы
23 апреля в областной столице на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч в рамках 26 тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг.
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 23 апреля
В 26-ом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» на стадионе «Фишт» встречались с «Сочи».
«Крылья Советов» в гостях проиграли «Сочи» - 1:2
Москва, 20 апреля 2026 года — В Национальном центре «Россия» прошел первый день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».
Итоги первого дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ»
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
В СамГМУ разработали и внедрили систему управления закупками, учета и оборачиваемости лекарственных препаратов и медизделий

32
В СамГМУ разработали и внедрили систему управления закупками, учета и оборачиваемости лекарственных препаратов и медизделий

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) разработали специальный программный модуль по управлению системой закупок, учета и оборачиваемости лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в медучреждении, на который получено свидетельство о государственной регистрации компьютерной программы. Основная функция модуля - совершенствование системы обеспечения Клиник медицинскими изделиями и лекарственными препаратами для оптимизации расходов и повышения эффективности работы. Разработка велась в рамках программы «Приоритет 2030». 

«Сегодня существует определенный разрыв в терминологии между врачами и сотрудниками контрактной службы медицинской организации, – говорит начальник управления закупок СамГМУ Наталья Кравченко. - Контрактная служба работает с Каталогом товаров, работ и услуг, размещенным в Единой информационной системе на портале госзакупок. Терминология, которая используется в Каталоге, зачастую отличается от той, что используют врачи в медицинской деятельности».

Для ликвидации разрыва был разработан номенклатурный справочник медицинских изделий и лекарственных препаратов, который составлен, с одной стороны, в соответствии с требованиями законодательства, а с другой - позволяет медицинским работникам создать потребность в понятной и привычной для себя терминологии.

Система охватывает весь процесс обеспечения, начиная от возникновения потребности, до передачи лекарственного препарата или изделия медицинского назначения для пациентов, делая  информацию доступной и прозрачной на любом этапе процесса.

В модуле также реализованы мониторинги и отчеты, которые в режиме реального времени позволяют получать информацию о расходах лекарственных препаратов и медицинских изделий, наличии на складе и состоянии закупок. Мониторинги разработаны для разных категорий пользователей: медицинский персонал, экономисты, контрактная служба, сотрудники аптеки или склада, администрация лечебного учреждения.

Актуальность и удобство системы связано с тем, что в ее разработке принимали участие и медицинский персонал, и сотрудники аптеки, и специалисты  контрактной службы.

Разработанный модуль - не теоретическая цифровизация, а реальный инструмент, внедренный в практику Клиник СамГМУ.

«Благодаря внедрению модуля мы усилили контроль расходования средств, минимизировали потери от просроченных лекарств, ручной контроль сроков годности заменили на автоматизированный, а также сократили трудозатраты сотрудников контрактной службы», – подчеркнул главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков.

Как отметила Наталья Кравченко, поскольку система создана на основе 1С:Предприятие и Информационной медицинской системы (ИМЦ) «Учет лекарственных средств», модуль можно установить в других лечебных учреждениях: с полным переходом на другую систему учета или через интеграцию между модулем, который сформирован на базе ИМЦ «Учет лекарственных средств» и той системы, которую использует учреждение.

Здравоохранение
В СамГМУ разработали и внедрили систему управления закупками, учета и оборачиваемости лекарственных препаратов и медизделий
22 апреля 2026  09:44
В СамГМУ разработали и внедрили систему управления закупками, учета и оборачиваемости лекарственных препаратов и медизделий
32
Офтальмолог Антон Казанцев рассказал, какие продукты реально поддержат зрение после зимы, а также назвал вещи, которые категорически нельзя делать при инфекции.
21 апреля 2026  21:23
Офтальмолог рассказал, какие продукты реально поддержат зрение после зимы
553
С апреля текущего года ветераны боевых действий проходят второй этап углубленной диспансеризации на базе новой поликлиники пгт Смышляевка Волжской районной клинической больницы.
21 апреля 2026  16:08
В поликлинике Волжской больницы проводят углубленную диспансеризацию ветеранам СВО
614
Модульное здание подразделения Сызранской центральной городской и районной больницы возвели в конце 2025 года за счёт средств областного бюджета.
21 апреля 2026  14:37
Жители посёлка Взгорье получают помощь в современном ФАПе
672
26 апреля в 12.00 в парке Победы состоится фестиваль «Тольятти. Здоровье. 2026»
20 апреля 2026  19:32
В Тольятти пройдет фестиваль здоровья
790
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз.
20 апреля 2026  15:10
Офтальмолог  рассказала, как сохранить здоровье глаз
771
В отделении выездной патронажной службы областного онкологического диспансера работает 5 бригад, выполняющих врачебно-сестринские и сестринские визиты.
17 апреля 2026  16:27
Более 8100 выездов в 2025 году провела паллиативная служба областного онкодиспансера 
1366
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
1140
Минздрав изменил сроки записи на прием к врачу через «Госуслуги»
17 апреля 2026  09:18
Минздрав изменил сроки записи на прием к врачу через «Госуслуги»
965
В Тольяттинской городской клинической больнице №5 установлено новое эндоскопическое оборудование предназначенное для проведения процедуры ЭРХПГ - эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография.
16 апреля 2026  17:38
В Тольятти врачи проводят оперативное лечение заболеваний печени, поджелудочной железы и желчных протоков на современном оборудовании
1433
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16238
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
448
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026  10:26
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
497
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
748
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
700
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
725
