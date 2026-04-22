В СамГМУ разработали и внедрили систему управления закупками, учета и оборачиваемости лекарственных препаратов и медизделий

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) разработали специальный программный модуль по управлению системой закупок, учета и оборачиваемости лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в медучреждении, на который получено свидетельство о государственной регистрации компьютерной программы. Основная функция модуля - совершенствование системы обеспечения Клиник медицинскими изделиями и лекарственными препаратами для оптимизации расходов и повышения эффективности работы. Разработка велась в рамках программы «Приоритет 2030».

«Сегодня существует определенный разрыв в терминологии между врачами и сотрудниками контрактной службы медицинской организации, – говорит начальник управления закупок СамГМУ Наталья Кравченко. - Контрактная служба работает с Каталогом товаров, работ и услуг, размещенным в Единой информационной системе на портале госзакупок. Терминология, которая используется в Каталоге, зачастую отличается от той, что используют врачи в медицинской деятельности».

Для ликвидации разрыва был разработан номенклатурный справочник медицинских изделий и лекарственных препаратов, который составлен, с одной стороны, в соответствии с требованиями законодательства, а с другой - позволяет медицинским работникам создать потребность в понятной и привычной для себя терминологии.

Система охватывает весь процесс обеспечения, начиная от возникновения потребности, до передачи лекарственного препарата или изделия медицинского назначения для пациентов, делая информацию доступной и прозрачной на любом этапе процесса.

В модуле также реализованы мониторинги и отчеты, которые в режиме реального времени позволяют получать информацию о расходах лекарственных препаратов и медицинских изделий, наличии на складе и состоянии закупок. Мониторинги разработаны для разных категорий пользователей: медицинский персонал, экономисты, контрактная служба, сотрудники аптеки или склада, администрация лечебного учреждения.

Актуальность и удобство системы связано с тем, что в ее разработке принимали участие и медицинский персонал, и сотрудники аптеки, и специалисты контрактной службы.

Разработанный модуль - не теоретическая цифровизация, а реальный инструмент, внедренный в практику Клиник СамГМУ.

«Благодаря внедрению модуля мы усилили контроль расходования средств, минимизировали потери от просроченных лекарств, ручной контроль сроков годности заменили на автоматизированный, а также сократили трудозатраты сотрудников контрактной службы», – подчеркнул главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков.

Как отметила Наталья Кравченко, поскольку система создана на основе 1С:Предприятие и Информационной медицинской системы (ИМЦ) «Учет лекарственных средств», модуль можно установить в других лечебных учреждениях: с полным переходом на другую систему учета или через интеграцию между модулем, который сформирован на базе ИМЦ «Учет лекарственных средств» и той системы, которую использует учреждение.