Проект из Самарской области стал лауреатом Всероссийской премии «Служение»

21 апреля, в День местного самоуправления, в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» состоялась церемония награждения победителей и лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Премия учреждена по поручению Президента РФ Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества – командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Организатором Премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента России.

Глава государства Владимир Путин лично вручил награды в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине».

«Важно помнить, что все мы работаем ради укрепления суверенитета и безопасности страны, ее устойчивого самостоятельного развития. Управленцы всех уровней – по сути единая команда, и вы, представители муниципальных органов власти, – ее основа. Для людей именно вы являетесь лицом всей системы публичной власти. Именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, а значит, опора для нашего движения вперед, для развития России», – подчеркнул Владимир Путин.

В номинации «Диалог с населением – открытость власти» 2 место занял проект «Голос молодого поколения» Елены Баклановой, заместителя главы администрации Кинель-Черкасского района.

Для решения проблемы низкой электоральной активности молодежи Елена Бакланова создала первую в муниципальных районах области Молодежную избирательную комиссию (МИК). Проект трансформировал скучное правовое просвещение в интерактивные форматы: деловые игры «Гражданин» и «Выборы и Я», охватившие все школы и колледжи, включая учреждения самых отдаленных сел.

Работу организовали в тесном сотрудничестве с ТИК, районной администрацией и образовательными учреждениями. Ключевыми событиями стали реальные выборы в органы школьного самоуправления, где школьники проходят полный цикл избирательной кампании. В школьных выборах 2025 года участвовали 2 тыс. учеников из 22 школ. Конкуренция была рекордной (до 7 кандидатов на место), с серьезной подготовкой и организацией кампаний.

На местных выборах 2025 года из 486 впервые голосующих на участки пришли 445 человек, а общая явка молодежи до 35 лет превысила 90%. За три года доля молодежи в составах участковых комиссий выросла с 8 до 12%.

Опыт района был представлен на федеральном форуме «Выбор. ФМ. Сириус».

Напомним, Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится уже третий год подряд. За это время она стала главной муниципальной премией страны*. В этом году на ее соискание поступило 63 397 заявок по 11 номинациям от представителей муниципального сообщества. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Победители и лауреаты были определены на заседании Наблюдательского совета под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко по итогам Народного голосования по проектам из топ-110. Этот этап проходил со 2 марта по 6 апреля на портале Госуслуг. За инициативы, которые делают жизнь в муниципалитете лучше, свои голоса отдали 1,66 млн россиян.

* По итогам опроса, проведенного в ноябре 2025 г. среди представителей муниципальных образований.