В Самарской области завершился итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

В Самаре подвели итоги межрегиональных соревнований по компетенции «Переработка нефти и газа». Состязания проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчёркивал: взаимодействие колледжей и предприятий — эффективный инструмент для формирования кадрового потенциала Самарской области.

В течение трёх конкурсных дней участники из 15 регионов России выполняли практические модули, выстроенные по логике реального производственного цикла – от отбора проб до работы с трубопроводной арматурой.

По сумме набранных баллов победителем стал студент Самарского политехнического колледжа Евгений Сабитов. Второе место занял Сергей Сергеев (Ачинский техникум нефти и газа имени Е.А. Демьяненко), третье – Григорий Кравцов (Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова).

Итоги соревнований подтвердили: уровень подготовки молодых специалистов в нефтегазовой сфере заметно вырос, а сам чемпионат всё более точно отражает запросы отрасли. Это принципиально важно для региона, где нефтехимический комплекс остаётся одним из ключевых драйверов экономики.

«Польза чемпионата для экономики очевидна - хотя бы потому, что в нем участвуют эксперты - представители предприятий-работодателей. В этом году на чемпионате «Профессионалы» их было более 100. Это значит, что почти по всем компетенциям работу наших конкурсантов оценивали потенциальные работодатели. Кроме того, они участвовали в разработке заданий для чемпионата. Планку подняли высоко - чтобы получить кадры нужной квалификации», - ранее отмечала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Руководитель управления профессионального образования министерства образования Самарской области Кристина Кузьмина подчеркнула: «Движение «Профессионалы» сегодня выстраивает прочную связку образования и производства. Крупные предприятия-партнеры, в том числе нефтеперерабатывающие компании, активно включены в процесс: участвуют в разработке конкурсных заданий, предоставляют площадки для стажировок и открывают перед участниками реальные перспективы трудоустройства. Практика показывает, что выпускники, прошедшие через чемпионаты, демонстрируют уверенный профессиональный рост и быстро находят свое место в отрасли».

Практическую значимость Чемпионата подтвердили индустриальные эксперты. Заместитель начальника технического отдела Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода Юрий Макаренко отметил: «Задания были максимально приближены к реальному производству. Отбор проб происходит практически ежедневно, ежевахтно. Работы по опрессовке и демонтажу заглушек выполняются в зависимости от технологического цикла, от нескольких раз в неделю до более редких случаев, связанных с ремонтом или вводом новых участков. За последние два-три года заметно вырос уровень подготовки конкурсантов. Подход стал более серьёзным, и сегодня уже не единицы, а большинство участников демонстрируют уверенное, профессиональное выполнение практических модулей».

Итогом чемпионата стали не только награды, но и конкретные карьерные возможности: призёры получили приглашения пройти стажировку в ОА «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод».

Победитель Евгений Сабитов признался, что до последнего не был уверен в результате, и отметил прикладной характер заданий: «Если честно, до конца не верю, что победил: когда выходил на сцену, немного волновался. Эмоции замечательные, и хочется отдельно поблагодарить экспертов за конкурс, всё было организовано на высоком уровне. Самым понятным для меня оказался модуль с установкой от разработчиков из Уфы. Сложнее всего дался разбор фланцевого соединения. В ближайшие дни планирую трдоустраиваться на Куйбышевский завод. Там, скорее всего, буду работать оператором на такой же установке, и навыки, полученные на чемпионате, напрямую пригодятся в работе, в том числе при отборе проб».

Самарская область продолжит принимать ключевые события Движения «Профессионалы»: проведение следующего межрегионального этапа по компетенции «Переработка нефти и газа» запланировано на 2027 год.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России и включает в себя Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий.

В мероприятия Движения «Профессионалы» вовлечены 2,5 млн человек, среди которых представители 89 субъектов России и 50 стран, а также более 10 тысяч предприятий-партнеров. Чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. Чемпионат высоких технологий – это опытно-конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики для обеспечения достижения технологического суверенитета. Оба Чемпионата проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Движение «Профессионалы» организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.