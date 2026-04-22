Под Самарой задержали 10 членов экстремистского объединения футбольных фанатов

Еще 10 участников неформального объединения футбольных фанатов TheOppositionYoungSupporters (T.O.Y.S., организация внесена в реестр экстремистских, деятельность которых запрещена в РФ) задержаны в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Участники объединения T.O.Y.S. в 2024-2025 гг. пропагандировали экстремистскую, в том числе нацистскую символику, принимали участие в массовых драках, избивали случайных прохожих ради развлечения, а также отбирали и вербовали новых членов группировки.

УФСБ по Самарской области вместе с региональным Следственный комитетом (СК) с 2025 года проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в отношении участников указанного объединения.

Уголовное дело в отношении 5 членов объединения T.O.Y.S. возбуждено и расследуется по ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней), пишут Вести.