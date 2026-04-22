Последние дни апреля будут прохладными и дождливыми

Региональным ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» подготовлен прогноз погоды на основании информации ФГБУ «Приволжское УГМС» и ФГБУ «Гидрометцентр России».

23 апреля облачно с прояснениями, ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами небольшой дождь. Ветер ночью переменных направлений 4-9 м/с, днем юго-западный 8-13 м/c. Температура воздуха ночью 0, +5°С, днем +7, +12°С, в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.

24 апреля облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6°С, днем +7, +12°С, в Самаре ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.

25 апреля облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6°С, днем +7, +12°С, в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.

26 апреля облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0, +5°С, днём +10, +15°С.

27 апреля облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8°С, днём +12, +17°С.

28 апреля облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6°С, днем +8, +13°С.

29 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6°С, днем +8, +13°С.