Стала известна дата следующей ближайшей индексации пенсий в России

Ближайшая индексация пенсий запланирована на 1 октября 2026 года и она коснется бывших военнослужащих, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, размер пособия может увеличиться на 4%, однако окончательный процент может быть скорректирован в большую сторону, если фактический уровень инфляции превысит прогнозное значение.

Эксперт также отметил, что расчет пенсии вышедших в отставку военных основывается на денежном довольствии с применением понижающего коэффициента, который в текущем году составит 93%.

Кроме того, размер выплат зависит от выслуги лет: при минимальной выслуге в 20 лет пенсия составляет 50% от размера довольствия, а за каждый дополнительный год добавляется 3%, пишут Вести.

При этом общая сумма не может превышать 85%, заключил собеседник агентства.