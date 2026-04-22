Молодые — молодым: в Самарской области 65 человек стали Проводниками смыслов весенней кампании

18 апреля в Самаре прошла первая очная встреча региональной команды программы «Проводники смыслов. Новый маршрут», реализуемая в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Для первого потока Программы в Самарской области отобрано 65 человек, которые откроют самарским школьникам и студентам двери в молодёжную политику.

Федеральная образовательная программа «Проводники смыслов. Новый маршрут» была запущена в феврале 2026 года. До конца марта кандидаты на роль «Проводников» проходили онлайн-отбор и обучение, по итогам которых в регионе выявили 65 самых активных Проводников смыслов.

Среди тех, кто будет выстраивать живой диалог с молодёжью, советники директоров по воспитанию, педагоги, специалисты по работе с молодёжью, а также активные участники и выпускники проектов Росмолодёжи, Движения Первых, «Твой Ход» и других молодёжных организаций. Основная задача — на понятном языке рассказать школьникам и студентам колледжей, вузов о возможностях участия в проектах, форумах, грантовых конкурсах и многом другом.

«Мне нравится знакомить ребят с миром возможностей молодёжной политики: особенно приятно встретиться с подростком на форуме, о котором я сама ему рассказала. Именно поэтому я захотела стать Проводником смыслов. Мне бы очень хотелось, чтобы по результатам нашей Программы ещё больше ребят смело подавали заявки на конкурсы и гранты, делились с нами своими инициативами, становились лидерами общественного мнения и лицами молодёжных программ» — рассказала Елена Козлова, Председатель местного отделения Движения Первых м.р. Красноярский, Проводник смыслов в Самарской области.

Программа первой очной встречи была максимально ориентирована на практическую работу в школах, колледжах и вузах. Для «Проводников» провели командообразование, организационную сессию и мастер-класс «Основы публичных выступлений». Важной частью стал разбор презентации, с которой каждый «Проводник» выступит в образовательной организации.

Алексей Сатонин, председатель студенческого профкома, преподаватель СамГТУ, член регополитсовета «Единой России» отмечает, что «сам всегда в некотором роде - проводник смыслов». «Не так давно был студентом, и прекрасно помню, как иногда сложно разглядеть за чередой пар и сессий те реальные возможности, которые даёт молодёжная политика. Сегодня, как педагог и как профсоюзный лидер, я вижу обратную сторону: сколько инициатив разбиваются о простой барьер «я не знал» или «мне никто не рассказал». Программа «Проводники смыслов» - это как раз мостик между большими проектами и живым человеком. Идей и амбиций у наших студентов много, но часто они не представляют, куда эту энергию приложить: как попасть на форум, на что потратить грант, с кем посоветоваться. Появление 65 «проводников» в Самарской области, мне кажется, - это реальный шанс сделать молодёжную политику понятной и доступной», - уверен Алексей Сатонин.

Напомним, главная цель программы «Проводники смыслов. Новый маршрут» — вовлечение школьников 9–11 классов, студентов колледжей и вузов в экосистему молодёжной политики страны. Задача команды Проводников смыслов — провести встречи в образовательных организациях Самарской области, рассказав и о федеральных, и о региональных возможностях.

Организаторами программы «Проводники смыслов. Новый маршрут» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь» и ФГАУ МП МЦ «Форумная дирекция».

Фото: министерство молодёжной политики Самарской области