Температура воздуха 23 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.
23 апреля в регионе небольшой дождь, до +12°С
Педагогам образовательных учреждений  Самарской области в рамках мероприятий Года единства народов России доступны материалы для проведения «Уроков кинограмотности», во время которых учащиеся обсудят ценности и образы героев кино и смогут увидеть кинопрое
Школам, учреждениям СПО и вузам региона  открыт доступ к проекту «Уроки кинограмотности»
Делегация Самары в рамках бизнес-миссии в Республику Узбекистан приняла участие в VI Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит на этой неделе в городе Ташкенте.
Самарские предприятия представили свою продукцию на Международной  выставке «Иннопром» в Ташкенте
С наступлением весны и дачного сезона особую значимость приобретает профилактика опасных вирусных заболеваний у людей и животных. Наибольшую угрозу представляет бешенство.
Информация о графике работы пунктов вакцинации домашних животных в Самаре
Гастроли Смоленского камерного театра пройдут в Самаре
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
Более 2000 студентов, ординаторов и молодых специалистов приняли участие в карьерном фестивале «Твой путь в медицине»
Ветеран СВО и участник «Школы Героев» обсудил свой проект по роботизации предприятий Самарской области
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Экс-наставник «Крыльев Советов» Осинькин все еще переживает за самарский клуб

После встречи своей нынешней команды «Сочи» с «Крыльями Советов» Игорь Осинькин заявил, что не может не переживать за волжан.

Самарцы потерпели поражение со счетом 1:2 вечером 21 апреля. Причем первыми забили на 16-й минуте. Это сделал Иван Олейников с передачи Ильзата Ахметова. Но потом капитан южан Марсело оформил дубль и принес три очка «барсам».

Плюс у «зелено-бело-синих» удалили Сергея Бабкина и Томаса Гальдамеса.

«Я сейчас представляю футбольный клуб "Сочи", и мы все сделали, чтобы победить. Но не переживать и за "Крылья" не могу. Поэтому матч получился интересный, много в нем было зашито внутренней энергии», — объяснил Осинькин.

Отечественный специалист работал с клубом из 63-го региона с лета 2020-го до конца весны 2025 года. Вместе выбирались из Первой лиги в РПЛ, доходили до финала Кубка России в 2021-м, пишет Самара-МК.

Теги: Крылья Советов Футбол

