Экс-наставник «Крыльев Советов» Осинькин все еще переживает за самарский клуб

После встречи своей нынешней команды «Сочи» с «Крыльями Советов» Игорь Осинькин заявил, что не может не переживать за волжан.

Самарцы потерпели поражение со счетом 1:2 вечером 21 апреля. Причем первыми забили на 16-й минуте. Это сделал Иван Олейников с передачи Ильзата Ахметова. Но потом капитан южан Марсело оформил дубль и принес три очка «барсам».

Плюс у «зелено-бело-синих» удалили Сергея Бабкина и Томаса Гальдамеса.

«Я сейчас представляю футбольный клуб "Сочи", и мы все сделали, чтобы победить. Но не переживать и за "Крылья" не могу. Поэтому матч получился интересный, много в нем было зашито внутренней энергии», — объяснил Осинькин.

Отечественный специалист работал с клубом из 63-го региона с лета 2020-го до конца весны 2025 года. Вместе выбирались из Первой лиги в РПЛ, доходили до финала Кубка России в 2021-м, пишет Самара-МК.