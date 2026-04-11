«Крылья Советов» сыграют 11 апреля в Самаре с «Ахматом»

В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков
В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта» за первый квартал
Каждый седьмой житель Самары планирует увеличить свой текущий доход
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в дни футбольных матчей 11 и 13 апреля
Цена пива способна вырасти на 4% к маю
Самарским дачникам хотят разрешить голосовать онлайн
В Волжском районе в одном из караоке-баров продавали виски, водку после 23 часов
В Самаре в марте яйца подорожали на 10,3%
Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграют с «Ахматом» в рамках 24 тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени (15:00 по самарскому).

«Крылья Советов» - «Ахмат» 11 апреля 2026 года, онлайн-трансляция 24 тура РПЛ

Посмотреть игру «Пари НН» - «Крылья Советов» можно в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции в 15:15 по московскому времени (16:15 по самарскому).

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Крылья Советов» - «Ахмат»

Команды играли между собой 37 раз. Четыре матча клубы провели в рамках Кубка России. Трижды побеждал «Ахмат». Самарцы одержали одну победу по пенальти – в 1/2 финала в 2021 году. 33 раза «Крылья» и «Ахмат» встречались в Премьер-лиге. 18 побед одержали грозненцы. Волжане были сильнее соперника в девяти играх. В первом круге чемпионата нынешнего сезона клубы играли в Грозном. Тогда победу одержали хозяева поля со счетом 3:1.

«Крылья Советов» занимают 13 строчку в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 21 очко после 23 туров. Зелено-бело-синие не побеждают в основное уже пять матчей. В 21 туре «КС» разгромно проиграли «Пари НН» (0:3), но затем обыграли по пенальти в Кубке «Локомотив» (2:2, 5:4). Дальше самарцы в чемпионате сыграли вничью с «Рубином» (0:0) и уступили «Зениту» (1:2). В последнем матчей «Крылья» проиграли ЦСКА (2:5) и вылетели из Кубка. Зелено-бело-синие вторая команда лиги по количеству пропущенных мячей – 42 гола. Больше пропустил только идущий последним в турнирной таблице РПЛ «Сочи» - 53.

Недавно самарцы сменили главного тренера. 1 апреля «Крылья Советов» отправили в отставку Магомеда Адиева. Его место временно занял Сергей Булатов (ранее входивший в тренерский штаб Игоря Осинькина в самарском клубе). При Булатове волжане проиграли «Зениту» и ЦСКА, пишет Самара-КП.

