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Капитан «Крыльев Советов» продлил контракт с самарским клубом на два года

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Капитан «Крыльев Советов» продлил контракт с самарским клубом на два года

Вратарь и капитан самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Песьяков подписал новое соглашение с командой. Контракт рассчитан на два года, о чём клуб сообщил в своих официальных социальных сетях.

В опубликованном видеоролике Песьяков поблагодарил болельщиков и партнёров по команде за поддержку, отметив, что рад продолжить выступать за «Крылья». Руководство клуба подчеркнуло, что футболист является не только лидером коллектива, но и одним из самых надёжных вратарей Российской Премьер-Лиги.

«Сергей — наш капитан и важная часть команды. В минувшем сезоне он вновь доказал, что способен тащить самые сложные матчи. В Самаре ему комфортно, он стал по-настоящему своим. Уверены, что впереди у него ещё немало ярких игр», — отметил генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов.

Песьяков перешёл в самарский клуб весной 2024 года. С тех пор он провёл за «Крылья» 50 матчей, из которых 11 завершил «всухую». В прошедшем сезоне РПЛ вратарь сыграл во всех 30 встречах чемпионата, подтвердив статус одного из самых стабильных игроков команды, пишет Самара-АиФ.

Теги: Крылья Советов Футбол

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