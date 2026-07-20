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25 июля «Крылья Советов» сыграют против московского «Динамо» в 1 туре чемпионата

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25 июля «Крылья Советов» сыграют против московского «Динамо» в 1 туре чемпионата

Самарские «Крылья Советов» начинают новый сезон в Российской Премьер-Лиге. Фанатам клуба предложили поддержать команду в первом выездном матче.

25 июля в 14:00 «Крылья» сыграют против московского «Динамо» в 1 туре чемпионата. Игра пройдет в столице, и для самарских болельщиков организуют бесплатный трансфер, пишет 63.ру.

Чтобы стать пассажиром, необходимо отправить заявку. Необходимое условие — наличие карты болельщика. Заявки принимаются до 10:00 22 июля. Несовершеннолетние могут отправиться на выезд только в сопровождении родителя или законного представителя.

«Подтверждением поездки будет ответный звонок на номер, указанный в заявке. Количество мест в автобусах ограничено! Отправление в Москву — 24 июля после 18:00. Обратно — 25 июля сразу после окончания матча», — сообщили представители «Крыльев Советов».

Теги: Крылья Советов Футбол

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