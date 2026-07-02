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Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Составлен цифровой портрет болельщика «Крыльев Советов»

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Составлен цифровой портрет болельщика «Крыльев Советов»

МТС с помощью обезличенных данных платформы «Геоэффект» в преддверии нового сезона Российской Премьер-Лиги изучила аудиторию самарского футбольного клуба «Крылья Советов» и проанализировала активность болельщиков. Согласно данным аналитики, треть болельщиков клуба являются автомобилистами, а на матчи клуба зрители чаще всего любят приезжать за час до стартового свистка.

Основную аудиторию «Крыльев Советов» формируют мужчины (62%). Чаще всего на матчи самарской команды приходят болельщики в возрасте 35-44 лет. На данную категорию приходится 30% посетителей. На втором месте – аудитория от 25 до 34 лет – 17% болельщиков. Замыкает тройку возрастная группа от 45 до 54 лет – 14% болельщиков.

Помимо жителей Самары и Самарской области матчи «Крыльев Советов» чаще всего посещают болельщики из Москвы и Московской области, а также из соседних Ульяновской, Саратовской и Пензенской областей, Республики Татарстан, Башкирии и Оренбуржья. При этом матчи самарского клуба на стадионе «Солидарность Самара Арена» посещают не только жители России, но и болельщики из Китая, Казахстана и Голландии.

30% болельщиков приезжают на матчи «Крыльев» на автомобиле. В среднем люди проводят на матче порядка трех часов, что говорит о том, что зрители любят приезжать немного заранее, чтобы увидеть предматчевые активности.

«Самарская область – футбольный регион и неспроста в Российской Премьер-лиге выступают два местных клуба, которые делят стадион «Солидарность Самара Арена». Футбол для жителей региона это не просто игра, но еще и событие, которое ждут. На матчи приезжают целыми семьями, а стадион, построенный в Самаре к Чемпионату Мира по футболу 2018 давно стал местом, где не только смотрят матчи, но и с комфортом проводят время. Наша платформа «Геоэффект» позволяет не только эффективно оценивать спортивные события, но и выгружать полезную аналитику, чтобы видеть и понимать портрет болельщика для планирования коммуникаций с аудиторией», — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Фото: пресс-служба ПФК «Крылья Советов»

Теги: Крылья Советов Футбол

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