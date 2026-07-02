Женщина выжила после падения с высоты свыше 450 м

В США женщина сумела выжить, упав с высоты 1500 футов (около 457 м) на горе Шаста. Об этом 1 июля сообщил телеканал CBS News.

«Женщина получила несколько травм, но выжила после падения с высоты 1500 футов <…> с горы Шаста в Калифорнии», — указано в материале.

Уточняется, что 31-летняя альпинистка совершала восхождение в составе группы из трех человек. Женщина была обнаружена в сознании с предполагаемым переломом лодыжки и другими травмами. Сотрудники Калифорнийского дорожного патруля успешно эвакуировали ее с горы, пишут "Известия".