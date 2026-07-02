Жителям Самарской области возмещают вред, причиненный в результате укусов безнадзорных собак

Прокуратурой Самарской области на системной основе ведется работа по судебной защите прав граждан на возмещение вреда, причиненного в результате укусов безнадзорных собак. За первое полугодие 2026 года прокурорами городов и районов области предъявлено в суды общей юрисдикции 32 исковых заявления. Общая сумма заявленных требований составила 3 млн рублей.

На сегодняшний день судами рассмотрено и удовлетворено 9 исков на общую сумму 565 тыс. рублей. Среди них иск прокурора Борского района, рассмотрев который, суд взыскал в пользу пострадавшего от нападения безнадзорного животного ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Надзорное ведомство продолжит работу в данном направлении, а также проконтролирует фактическое исполнение всех состоявшихся судебных актов.