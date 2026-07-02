Сертификаты, цветы и «скину переводом»: россиянки рассказали, как выбирают подарки подругам

Подарки между подругами давно перестали быть формальностью «на праздник». Сегодня это способ поддержать, порадовать без повода, отметить важный этап жизни или просто напомнить о себе. Ювелирный бренд SOKOLOV выяснил, что россиянки чаще всего дарят друг другу, сколько готовы тратить на подарки и какие презенты действительно хочется получать от близких подруг.



Как показало исследование, главными поводами для подарков остаются день рождения (96%), Новый год (78%) и 8 Марта (67%). При этом треть россиянок (33%) признаются, что дарят подарки, когда подруге просто грустно и хочется поддержать ее, а еще 27% могут сделать подарок вообще без повода.



Отдельно россиянки сформировали и собственный рейтинг самых популярных подарков для подруг. На первом месте оказались цветы и букеты – их чаще всего дарят 66% опрошенных. Далее идут декоративная косметика и уходовые средства (55%), парфюм (49%), сертификаты в магазины или на услуги (39%), сладости и наборы деликатесов (36%), а также просто денежный перевод (35%). А украшения в качестве подарка выбирают четверть (25%) россиянок.



Сами россиянки больше всего хотели бы получать от подруг сертификаты на спа и процедуры – такой вариант выбрали 53% участниц исследования. Также среди самых желанных подарков оказались совместные впечатления – поездки, концерты или ужины (44%), денежный перевод (43%) и украшения (40%).



При выборе подарка женщины в первую очередь ориентируются на практичность: 37% считают, что подарок должен быть полезным. Еще 22% уверены, что хороший подарок должен отражать вкус и характер подруги, а 18% стараются выбрать что-то такое, что она сама себе не купила бы.



Большинство россиянок предпочитают разумный бюджет на подарки. Так, 34% обычно тратят на близкую подругу от 3 до 5 тысяч рублей, еще 33% – от 1 до 3 тысяч рублей. При этом каждая третья (32%) хотя бы раз тратила на подарок больше, чем могла себе позволить.



А главным раздражителем в подарках россиянки называют очевидно дешевые или формальные презенты (41%). Еще 39% не любят бессмысленные подарки вроде случайных наборов из масс-маркета, а 31% раздражают явно передаренные вещи.