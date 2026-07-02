23% удаленщиков Самары планируют работать летом из дома, 22% — на даче

Авито Работа совместно с МТС Линк провели опрос более 7 000 работающих россиян и выяснили, что этим летом удаленный формат доступен каждому четвертому работающему россиянину: 16% трудятся дистанционно круглый год, еще 9% могут перейти на удаленку или гибридный график в летний период. Еще каждый пятый (20%) опрошенный может договориться об удаленке с работодателем. Более половины респондентов (54%) сообщили, что их работа требует постоянного присутствия на месте.

Среди жителей Самары, которым доступен удаленный формат работы, почти четверть (23%) планируют провести лето, работая из дома или квартиры. Еще 22% собираются перебраться на дачу или в загородный дом, а 19% — работать из офиса. При этом часть опрошенных рассматривает удаленку как возможность сменить локацию: 10% планируют работать в домах отдыха или санаториях, по 7% — совмещать рабочие задачи с отдыхом у моря или водоема, а также работать в коворкингах или кафе, и 5% — работать в путешествии.

Самым важным фактором в обустройстве рабочего места вне офиса опрошенные удаленщики в Самаре называют стабильный и быстрый интернет (45%), причем по всей России женщины (50%) называли этот фактор чаще мужчин (42%). На втором месте — наличие под рукой привычной техники, включая второй монитор, принтер или наушники (31%). Для 24% респондентов важна тишина и возможность уединиться от домашних — этот фактор также больше важен для женщин (30%), чем мужчин (24%). Еще 23% обращают внимание на удобство рабочего места и мебели, 12% — на доступность магазинов, кафе и аптек поблизости, 9% признаются, что готовы работать практически в любых условиях — даже из гамака с ноутбуком, а 7% считают преимуществом красивый вид из окна и возможность проводить перерывы на свежем воздухе.

Среди преимуществ удаленной работы летом жители Самары чаще всего называют экономию времени и денег на дорогу до офиса (35%) — возможность отказаться от ежедневных поездок на работу также более ценна для женщин (36% против 29% у мужчин). На втором месте — возможность самостоятельно управлять своим днем (33%) — этот пункт особенно важен для женщин по всей России (37% против 29% у мужчин). Тройку самых важных преимуществ удаленки замыкает более спокойный рабочий процесс (33%).

Удаленный формат также помогает совмещать работу с летним отдыхом и личными делами. 27% опрошенных отметили возможность работать и одновременно проводить больше времени на природе. Еще 24% рассказали, что благодаря удаленке чаще бывают на свежем воздухе и лучше себя чувствуют, 19% благодаря такому формату выделяют больше времени на хобби, занятия спортом и дачные дела, а 12% считают важным преимуществом возможность чаще быть рядом с семьей и близкими.

По мнению каждого третьего опрошенного, профессия которого допускает удаленку, данный вид работы был бы невозможен без корпоративных мессенджеров (38%) и электронного документооборота (36%). Также в качестве необходимых инструментов опрошенные называли сервисы видеоконференцсвязи (28%), онлайн-документы с возможностью совместной работы (23%) и системы учета рабочего времени (21%).

Среди инструментов для онлайн-встреч наиболее востребованными оказались мобильные приложения для подключения к созвонам со смартфона, если ноутбук находится не под рукой (32%). Сервисы видеосвязи с гибкими настройками звука и изображения, помогающими избежать проблем со связью, отметили 21% респондентов. Каждый пятый (19%) отметил важность онлайн-досок и сервисов для совместной работы с документами без пересылки файлов. Реже жители Самары называют необходимыми функции автоматической записи и саммаризации встреч (17%), интеграцию сервисов видеосвязи с календарем и таск-трекерами для напоминаний о задачах и встречах (12%), а также виртуальные фоны и бьюти-фильтры (7%).

Молодые сотрудники по всей России при этом чаще других обращают внимание на дополнительные цифровые возможности. Так, автоматическую запись и расшифровку встреч полезной считают 21% респондентов в возрасте 18–24 лет и 18% — в группе 25–34 лет против 15% среди тех, кто выбрал этот вариант ответа. Интеграцию сервисов видеосвязи с календарями и таск-трекерами ценят 22% опрошенных 18–24 лет и 16% респондентов 25–34 лет против 14% среди выбравших этот вариант ответа. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении виртуальных фонов и бьюти-фильтров: их полезными считают 23% опрошенных 18–24 лет и 15% респондентов 25–34 лет против 13% в среднем среди выбравших этот вариант.

«Возможность работать в удаленном формате этим летом есть у большинства специалистов службы поддержки (67%), дизайнеров и проектировщиков (66%), IT-специалистов (65%) и сотрудников маркетинга и PR (63%). Также больше всего удаленщиков оказалось в городах-миллионниках: Ростове-на-Дону (42%), Москве (36%), Воронеже (36%), Казани (34%) и Екатеринбурге (34%). Результаты показывают, что удаленная работа наиболее распространена в сферах, где основные процессы уже выстроены вокруг цифровых инструментов и онлайн-взаимодействия. При этом для сотрудников таких профессий удаленка становится одним из привычных сценариев организации рабочего процесса, особенно в летний период. Во многом именно развитая цифровая инфраструктура и высокая концентрация офисных специалистов в крупных городах поддерживают распространение гибких форматов занятости», — отметил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

«Бизнес всё чаще внедряет гибридный формат, позволяя хотя бы части сотрудников самостоятельно выбирать удобное место работы. Такой подход не только делает компанию привлекательней для соискателей, но и позволяет сокращать расходы на содержание офисов. Обеспечивать эффективность вне их стен помогают платформы для онлайн-коммуникаций и коллаборативные инструменты, которые впервые стали массовыми в 2020 – 2021 годах из-за пандемии и с тех пор остаются в фокусе. Сегодня благодаря их возможностям дистанционная работа зачастую становится эффективнее очной, а ее результаты — более измеримыми. Продуктивность усиливается за счет технологий искусственного интеллекта, встроенных в привычные сервисы: пилоты по их внедрению уже есть во многих компаниях», — отмечает HR-директор МТС Линк Екатерина Прокушева.