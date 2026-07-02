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Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс предложил системные меры по повышению платёжной дисциплины и качества услуг ЖКХ

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Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс предложил системные меры по повышению платёжной дисциплины и качества услуг ЖКХ

Павел Сниккарс принял участие в выездном заседании Комитета Государственной Думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, которое прошло под председательством главы Комитета Сергея Пахомова в Самаре.

Генеральный директор «Т Плюс» обозначил ключевые вызовы отрасли и выдвинул ряд предложений по совершенствованию её регулирования. В выступлении он отметил негативную тенденцию в собираемости средств за потреблённую энергию с начала 2026 года и охарактеризовал платёжную дисциплину как одну из ключевых проблем, указав, что основная просроченная задолженность формируется управляющими организациями и населением. В части электроэнергии ключевыми неплательщиками выступают предприятия ЖКХ и промышленность.

Платёжная дисциплина требует усиления контроля за управляющими организациями

Павел Сниккарс предложил запретить управление многоквартирными домами лицам, имеющим судимости по уголовным статьям, чтобы пресечь тиражирование противоправных моделей поведения. Также предлагается включить в состав грубых нарушений лицензионных требований к УК нарушение сроков перечисления собранных с граждан средств в адрес ресурсоснабжающих организаций, поскольку установленный законом суточный срок не всегда соблюдается.

Кроме того, Павел Сниккарс обратил внимание на неплатежи некоторых муниципальных унитарных предприятий, приведя пример из Сызрани, где ситуация осложнена процедурой банкротства и передачей имущества и длится уже восьмой год.

Также он предложил вернуться к вопросу перехода на цифровые договоры с гражданами — потребителями коммунальных услуг. Это особенно важно при смене собственника квартиры, поскольку упростит идентификацию плательщиков и позволит сократить дебиторскую задолженность РСО.

Подготовка к ОЗП: необходимо поставить на особый контроль подготовку домов к зиме

Говоря о вопросах подготовке домов к зиме, Павел Сниккарс поблагодарил депутатов и Минстрой РФ за принятые законодательные изменения, в том числе введение с 1 сентября административной ответственности для УК за отсутствие паспорта готовности дома к отопительному сезону. Среди характерных нарушений — отсутствие регуляторов температуры и давления горячей воды, непроведение гидравлических испытаний и наладки.

По сообщению Главы компании, уровень оснащения домов приборами учёта тепловой энергии в Самаре оказался одним из самых низких среди городов присутствия «Т Плюс». Для стимулирования установки приборов учёта Павел Сниккарс предложил рассмотреть переход на расчёты за отопление по схеме «1/7» (только в отопительный период) вместо «1/12».

Качество горячей воды: проблема циркуляции требует программ на уровне регионов

Павел Сниккарс отметил, что качество снабжения жителей горячей водой резко ухудшается, если дом подключён по схеме без достаточной циркуляции. Это системная проблема, которую можно решать на уровне регионов и муниципалитетов через утверждение программ по восстановлению циркуляции с синхронизацией работ ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Он сослался на успешный опыт Свердловской области, где соответствующие обязательства включаются в концессионные соглашения.

Цифровизация судебного взыскания тормозится из-за бумажного документооборота

В завершение выступления Глава «Т Плюс» подчеркнул необходимость развития цифровых сервисов при взаимодействии с судами, оснащения необходимой современной техникой всех участников процесса и широкого применения электронного документооборота. Такие меры будут способствовать скорости и полноте взыскания долгов, повышения прозрачности процесса. «Т Плюс» со своей стороны готова представить более подробные письменные предложения по всем затронутым вопросам.

Также в рамках выездного заседания члены Комитета посетили старейшую станцию Поволжья — Самарскую ГРЭС «Т Плюс». Построенная в 1900 году по программе ГОЭЛРО, она до сих пор является источником тепла для самарцев и играет важную роль в энергосистеме региона. Там депутатам продемонстрировали работу оборудования основных цехов и главный щит управления объектом. Участники заслушали доклад о параметрах работы станции и ходе подготовки объекта к отопительному сезону.

 

Теги: Т ПЛЮС

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