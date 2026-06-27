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Руководители «Т Плюс» оценили выпускные работы студентов Политеха

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Представители руководства «Т Плюс» вошли в состав экзаменационной комиссии Самарского Государственного технического университета (СамГТУ).

Представители руководства «Т Плюс» вошли в состав экзаменационной комиссии Самарского Государственного технического университета (СамГТУ). Защиту выпускных квалификационных работ студентов теплоэнергетического факультета оценивали заместитель Генерального директора «Т Плюс» по производству – главный инженер Александр Гришатов, директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов и технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Будущие энергетики представили самые разнообразные проекты, связанные с повышением эффективности и надёжности работы действующих электростанций и котельных Самарской области. В их числе модернизация Самарской ТЭЦ термоакустической установкой, повышение экономичности работы котельного оборудования на Новокуйбышевской ТЭЦ-2, широкое применение газотурбинных технологий и создание цифровых «двойников» станционных агрегатов для тестирования оптимальных режимов работы. 

По итогам защиты Александр Гришатов отметил, что выпускники продемонстрировали высокий уровень подготовки, а их дипломные работы рассматривали актуальную для отрасли тематику.

«Т Плюс» давно и плодотворно сотрудничают с профильным факультетом Политеха, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. Руководители и технические специалисты энергокомпании традиционно входят в экзаменационную комиссию СамГТУ, а в 6-м корпусе университета работает специализированная аудитория «Т Плюс», где периодически проводятся тематические лекции и мастер-классы для студентов.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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