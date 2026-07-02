56% россиян выбирают направление для путешествий под влиянием соцсетей: визуал решает всё

Исследование ВКонтакте и Авито Путешествий: 56% россиян выбирают направление для путешествий после просмотра публикаций в соцсетях.

ВКонтакте и Авито Путешествия провели исследование и выяснили, как контент в социальных сетях и визуальное оформление мест для отдыха влияют на выбор направления, жилья и маршрута для путешествия. Более половины опрошенных хотели посетить новое место после публикаций в соцсетях.

От публикации до идеи поездки

Фотографии места отдыха в социальных сетях помогают представить будущую поездку 46% опрошенных. Сильнее всего желание отправиться в новое место вызывают реальные отзывы путешественников — их отметили 37% респондентов, красивые фотографии природы или города — 36%, а также рассказы друзей о поездках — 32%.

Особенно выражено влияние соцсетей среди респондентов 18–24 лет: каждый третий представитель этой группы прямо говорит, что контент влияет на выбор места отдыха.

