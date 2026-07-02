Состоялся Чемпионат Самарской области по триатлону «Спринт'26»

7–28 июня на старт вышли 350 участников из 17 населённых пунктов семи регионов — от тех, кто только делает первые шаги, до опытных мастеров спорта.

Организаторами выступили Федерация триатлона Самарской области при поддержке Федерации триатлона России, Министерства спорта Самарской области и администрации г. Тольятти.

Судейская коллегия под руководством главного судьи Сергея Сёмина обеспечила объективность и высокий профессиональный уровень судейства. Сергей Владимирович — спортивный судья всероссийской категории по триатлону, мастер спорта России по триатлону, мастер спорта СССР по лёгкой атлетике, отличник физической культуры и спорта РФ.

На церемонии открытия присутствовали: руководитель Департамента физической культуры и спорта г. Тольятти Руслан Юлдашев и член президиума Федерации триатлона Самарской области Александр Леонов.

Президент Федерации триатлона Самарской области Виктор Комаров отметил: «Чемпионат такого уровня в регионе состоялся впервые, и мы очень этому рады. Хочется развивать в регионе триатлон. На сегодняшнем чемпионате и первенстве определяется, кто войдёт в состав сборной Самарской области по триатлону. Спорт развивается — мы ждём юных спортсменов. Очень хочется, чтобы в регионе появлялось всё больше секций по триатлону, и федерация будет этому способствовать. Благодаря таким событиям, как этот чемпионат, триатлон растёт».

Погодные капризы внесли коррективы: плавание в «Волжской миле» сократили до 750 м, в спринте — до 150 м.

Юные спортсмены подарили искренние эмоции: их старание и радость от первых больших стартов — живой фундамент для будущих побед. Школьников и студентов ждут в секциях триатлона — этот вид спорта открывает множество возможностей для развития физической культуры и характера.

Фото - Федерация триатлона Самарской области