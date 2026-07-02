РКС предложили поправки в природоохранное законодательство

Предложения по оптимизации требований к сбросам сточных вод и синхронизации ответственности концессионеров со сроками модернизации представил заместитель Генерального директора – директор по правовым и корпоративным вопросам ГК «Российские коммунальные системы» Григорий Терян на выездном заседании Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ в Самаре.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета Сергей Пахомов, его первый заместитель Владимир Кошелев, руководство Самарской области и крупнейшие игроки отрасли.

В своем выступлении Григорий Терян обратил внимание на жесткий временной разрыв между требованиями закона и реальным состоянием инфраструктуры. Подавляющее большинство очистных сооружений в России (как I, так и II категории) было построено в 1960–1970-х годах. Сегодня они имеют критический износ конструкций и используют устаревшие технологии.

«Мероприятия по модернизации очистных сооружений представляют собой, по сути, строительство новых объектов. Выполнить такой дорогостоящий комплекс работ в установленные законом короткие сроки просто невозможно», – констатировал Григорий Терян.

Особую остроту ситуации придает поручение Президента РФ о необходимости нарастить темпы модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года с общим объемом финансирования 4,5 трлн рублей, из которых порядка 3 трлн рублей должны обеспечить частные инвесторы.

Для создания условий, при которых частный капитал сможет беспрепятственно поддерживать отрасль, компания предлагает увеличить максимальный срок реализации программ повышения экологической эффективности и планов мероприятий по охране окружающей среды для водоканалов с текущих 7 до 14 лет. Это даст инвесторам реальное время на проектирование, строительство и запуск новых очистных мощностей вместо «косметического» ремонта старых.

Кроме того, РКС настаивает на синхронизации ответственности концессионера со сроками получения разрешительной документации и фактическими этапами модернизации. На сегодняшний день, как только концессионер получает во владение изношенную централизованную систему водоотведения, он уже несет полную ответственность за качество сбросов. Это выражается в повышенной плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), возмещении вреда водным объектам и административных штрафах.

Предлагаемый подход позволит не наказывать инвестора за «наследие» советской эпохи, а сосредоточить его средства именно на строительстве новой инфраструктуры.

В РКС подчеркивают, что предлагаемые изменения не ослабляют природоохранное законодательство, а делают его реалистичным. Сбалансированный подход позволит сохранить экологические стандарты, одновременно дав бизнесу «экономическое дыхание» для долгосрочных капиталоемких проектов.