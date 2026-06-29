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Мэр Самары проверил ход работ на объектах реконструкции сетей

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Мэр Самары проверил ход работ на объектах реконструкции сетей

Глава городского округа Самара Иван Носков совместно с депутатами, представителями «РКС-Самара» и других ресурсоснабжающих компаний проверил ход работ на ключевых объектах реконструкции коммунальной инфраструктуры областной столицы.

В числе основных адресов — водовод по улице Кольцевой. Здесь специалисты «РКС-Самара» закрытым способом ведут замену водопроводной линии протяжённостью почти 1 км. К работам на трубопроводе диаметром 160 мм приступили в июне, уже переложено 600 метров.

«Водопровод проходит в границах частного сектора и рядом со спальным микрорайоном. Закрытый способ работ позволил нам не перекрывать движение на внутриквартальных дорогах. Ни один абонент не остался без холодного водоснабжения — вода временно подаётся по резервной трубе», — рассказал главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов.

Ресурсоснабжающее предприятие в этом году перекладывает сети не только по двум основным программам – производственной и инвестиционной, но и по федеральной «Модернизация коммунальной инфраструктуры».   Из запланированных 16 адресов сделано уже 10, работы идут с опережением графика.  

В свою очередь Иван Носков подчеркнул, что РСО ведут комплексную замену сразу нескольких магистральных участков сетей: «Все программы модернизации сетей синхронизированы с ремонтом дорог, тротуаров и благоустройства. Жителей Самары прошу с пониманием относиться к перекрытиям дорог и к другим временным неудобствам, которые доставляют работы по замене сетей. Это необходимый процесс, от него зависит комфорт и тепло в ваших квартирах!»

После завершения перекладок на всех адресах будет восстановлено благоустройство. Его качество и своевременность ресурсоснабжающие компании контролируют вместе с городской администрацией.

Теги: РКС-Самара

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