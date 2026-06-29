Х5 приостановила поставки Kinder и Raffaello в "Пятерочку" и "Перекресток"

Сети "Пятерочка" и "Перекресток", входящие в группу X5, приостановили поставки продукции российского подразделения итальянской Ferrero Group, компании "Ферреро Руссия". Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Речь идет о продукции под брендами Kinder, Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac и Bueno. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Х5, отметив необоснованное завышение отпускных цен.

"Заложенная в отпускные цены доходность производителя кратно превышает рентабельность ретейлера, который обеспечивает стабильный доступ к покупателям по всей стране, инвестирует в логистику и инфраструктуру. Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей", — говорится в сообщении.

В Х5 отметили, что запасов продукции хватит более чем на месяц. Компания также сообщила, что ведет переговоры с другими поставщиками кондитерской продукции.