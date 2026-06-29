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В День молодежи Молодежка Народного фронта Самарской области обучила гостей праздника навыкам оказания первой помощи

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В День молодежи Молодежка Народного фронта Самарской области обучила гостей праздника навыкам оказания первой помощи

праздника навыкам оказания первой помощи

В рамках празднования Дня молодежи, объединенного концепцией «Мечта. Гордость. Единство», в Молодежном центре Самарской области, свою работу развернула интерактивная площадка Молодежки Народного фронта. Активисты провели для посетителей мастер-класс по обучению навыкам оказания первой помощи.

Праздничное пространство Молодежного центра, ставшее точкой притяжения для сотен молодых людей, включило тематическое пространство «Гордость России», где были представлены социально значимые и патриотические инициативы. В нем Молодежка Народного фронта продемонстрировала, что истинная гордость за свою страну начинается с готовности защищать жизнь каждого ее гражданина.

«Умение оказать первую помощь в экстренной ситуации, это не просто навык, а необходимость, которая может спасти чью-то жизнь. Сегодня мы показали ребятам, как действовать до приезда скорой помощи, чтобы не растеряться в критический момент. Это и есть проявление настоящего единства и ответственности», - отметили активисты Молодежки НФ, работавшие на площадке.

Программа «СТОП КРОВЬ» реализуется в рамках проекта «Культура безопасности НФ» при поддержке Центра тактической подготовки «Архангел». Всероссийские инструкторские курсы для волонтёров уже неоднократно проводились в Краснодаре, где добровольцы из разных регионов, включая Самарскую область, проходили недельное обучение, включая ночные учения и отработку навыков наложения жгутов и турникетов. Сегодня эти знания передаются жителям региона, формируя культуру безопасности и осознанное отношение к жизни и здоровью окружающих.

День молодежи в Самарской области прошел под девизом единства поколений и созидания. Присутствие на празднике площадки Молодежки Народного фронта стало ярким подтверждением того, что для современной молодежи патриотизм и забота о ближнем - это ежедневный осознанный выбор.

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