Кирилл Косимов выиграл первенство Европы по прыжкам в воду

В Будапеште в Венгрии завершилось первенство Европы по прыжкам в воду. В соревнованиях принимали участие спортсмены 14-15 лет (категория B) и 16-18 лет (категория А).



В заключительный день соревнований состоялись квалификация и финал в прыжках с 10-метровой вышке среди спортсменов категории А. Победителем стал спортсмен сборной России Кирилл Косимов.



Кирилл - воспитанник тренера Ирины Донцовой, представитель тольяттинской СШОР №10 «Олимп».



В честь победы спортсмена из Самарской области в Будапеште звучал гимн России. Всего россияне завоевали 17 медалей первенства Европы: девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые.



Поздравляем спортсмена, тренера, школу и всех болельщиков!



Фото: Скриншот трансляции / минспорта СО