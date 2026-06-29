В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Начало»: психология и кино»

4 июля (суббота) в 14.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Начало»: психология и кино» (16+). Ее прочитает практикующий психолог, когнитивист, специалист системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елена Баишева.

В работе психологов с фильмами есть два направления – кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии). На лекции посетителям предложат погрузиться во второе направление. Для этого эксперт использует разные подходы к изучению поведения людей и собственную методику.

Пока весь мир ждет выхода нового эпического фильма Кристофера Нолана «Одиссея» (2026, 18+), Елена Баишева проведет анализ персонажей другого значимого фильма режиссера – научно-фантастического боевика «Начало» (2010, 18+).

«Мы посмотрим на фильм с точки зрения семейной психологии – как взаимодействуют друг с другом главный герой, его жена, как в картине раскрыты детско-родительские отношения, – объясняет лектор Елена Баишева. – Потом рассмотрим через социальную и клиническую психологию и, конечно же, психоанализ. Отдельно мы остановимся на психологии времени, потому что время – это одно из самых загадочных явлений. Как человек воспринимает время? Как оно движется в психологическом пространстве? И еще затронем психологию сновидений».