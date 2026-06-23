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В Самаре пройдет лекция «Родной, чужой и непостроенный: дом в новой русской прозе»

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В Самаре пройдет лекция «Родной, чужой и непостроенный: дом в новой русской прозе»

27 июня (суббота) в 15.00 начнется пешеходная экскурсия «Деревянная округа» (6+). Ее проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник «Заварки» Олег Баулин.
Деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды Самары. Участники экскурсии пройдутся по близлежащим кварталам дома Маштакова, увидят каслинское литье, узнают о деревянном и каменно-деревянном зодчестве, стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре, а также о важности сохранения этого уникального пласта истории города.
Место сбора группы – вход в Музей-галерею «Заварка» (ул. Самарская, 207). Продолжительность – примерно 1,5 часа.
Стоимость участия – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cLeMHA

В воскресенье, 28 июня, в 16.00 пройдет лекция «Родной, чужой и непостроенный: дом в новой русской прозе» (16+). Ее прочитает филолог, старший научный сотрудник Самарского литературного музея Илья Приданцев. Мероприятие пройдет в рамках цикла «Не просто Дом» (12+) и проекта «По соседству».
«Лекторий посвящен дому как метафоре, – объясняют организаторы. – Мы обратимся к философии, социологии, литературе, чтобы попробовать разобраться, какой смысл понятие дома обретает для нас сегодняшних. Будем говорить не только с исследовательской позиции, но и через призму художественного опыта, где важны личные эмоциональные переживания. В этот раз предлагаем обратиться к кинематографу».
Образ дома в современной русской литературе – будто избушка Бабы-Яги из сказки. Он поворачивается к героям и читателям разными сторонами. В одних произведениях дом – это продолжение тела, в других – отправная точка, в третьих – символ распада. Наконец, существует и дом, который невозможно достроить.
На лекции Илья Приданцев рассмотрит все эти стороны и грани. Посетители узнают, как функционирует локус дома в произведениях Романа СенчинаЕвгения ВодолазкинаЛюдмилы Петрушевской и других важных фигур отечественной словесности.
Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cYzIM9

Теги: Мероприятия

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