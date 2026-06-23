Тольятти не посчитали городом, привлекательным для жизни

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет) опубликовал итоги исследования, где изучал способность городов притягивать людей из других регионов для постоянного или временного проживания. Тольятти занял в нем не самое почетное место, пишет 63.ру.

«Высокую миграционную привлекательность сохраняют — Калининград, Ярославль, Сочи, Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный. Замыкают список Тольятти, Улан-Удэ, Набережные Челны, Чита, Кемерово, Новокузнецк, Сургут, Нижний Тагил, Якутск, Нижневартовск», — сказано в исследовании.

Как Финансовый университет считает миграционную привлекательность? Жителей городов с населением от 250 тысяч человек спрашивают о двух вещах:

Собираетесь ли вы переехать в другой город России? Если да, то в какой? Планируете ли купить квартиру в другом городе? Если да, то где?

На основе ответов вычисляют два показателя:

Баланс желающих уехать и приехать (кто хочет переехать в этот город, а кто — уехать из него).

Баланс покупателей жилья (кто из этого города хочет купить квартиру в другом месте, и кто из других городов хочет купить квартиру здесь).

Оба показателя приводят к единой шкале от 0 до 100, а затем берут их среднее значение. Так получается общий рейтинг миграционной привлекательности города.

Зато в другом рейтинге университета автоград обогнал столицу региона. Тогда изучали уровень жизни в российских городах и Тольятти оказался лучше Самары.