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Сызранцы просят запретить кормить уток хлебом на набережной Крымзы

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Сызранцы просят запретить кормить уток хлебом на набережной Крымзы

Жители Сызрани обеспокоены, что уткам, которые водятся в районе набережной на Крымзе, грозят серьезные проблемы со здоровьем или мучительная смерть.

Дело в том, что гуляющие там люди часто кормят уток хлебом. Подобную картину в очередной раз наблюдала жительница Сызрани Наталья.

- Несколько человек бросали в воду кусочки булочек и хлеба, а утки активно ели это все. Забота горожан понятна, но хлеб уткам вреден. Во многих городах у водоемов есть таблички, предупреждающие, что уток нельзя кормить хлебом, - отметила Наталья.

Действительно, специалисты не рекомендуют кормить уток хлебом. Это может вызвать у них проблемы с пищеварением. В желудке птицы он разбухает и не может нормально перевариваться. Это может привести к непроходимости и мучительной смерти. Также хлеб может вызывать брожение и гниение в кишечнике птицы.

Уток советуют кормить овсом, ячменем, пшеницей, гречкой, перловкой, рисом в замоченном или варёном виде. Также подойдет кукуруза - сушёные или слегка размоченные зёрна, а также кукурузная крупа.

Кроме того, безопасной для уток пищей считаются овощи и зелень. Можно кормить их мелко нарезанной морковью, капустой, свёклой, тыквой, яблоками и грушами без косточек, дыней или мягкими ягодами. Также существуют специальные гранулированные корма для водоплавающих птиц, пишет КТВ-Луч.

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